Čaputová dáva Prezidentskému palácu zbohom: PRVÉ REAKCIE politických lídrov na jej životný krok!

Nie je to prejav slabosti, práve naopak, reagujú hegerovci

Ako prví krok prezidentky komentuje strana Demokrati s expremiérom Eduardom Hegerom na čele. "Slovenská politika je preplnená egami a krikľúnstvom. Prezidentka Zuzana Čaputová prináša do politiky pokoj a pomoc ľuďom. Jej snaha spájať bude vo verejnom živote chýbať. Rozhodnutie nekandidovať však plne rešpektujeme. Nie je to prejav slabosti, ale naopak veľkej sily niekoho, pre koho moc nie je tým najvyšším, čo môže dosiahnuť. Zuzane Čaputovej prajeme veľa síl v jej poslednom roku v úrade," reaguje na Čaputovej krok strana.

"Čo to znamená pre nás, pre Demokratov? Demokrati stratia spojenca v slušnej, pokojnej a konštruktívnej politike, ale to neznamená, že na ňu máme rezignovať, práve naopak. Ak totiž do politiky nepôjdu slušní ľudia, ktorí dokážu stáť tvárou v tvár zlobe, tak v tej politike ostanú len krikľúni a sebci. To nesmieme dovoliť," uzavreli Demokrati.

Český prezident rešpektuje rozhodnutie prezidentky

Novopečený český prezident Petr Pavel reagoval na Čaputovej rozhodnutie a rešpektuje ho. "Aj preto bola naša spolupráca na posilňovanie česko-slovenských vzťahov vždy bezproblémové a verím, že pomohla posilňovať hlas nášho regiónu medzi zahraničnými partnermi," píše Pavel.

Čaputovej rozhodnutie komentuje aj predseda strany, z ktorej vzišla

Zuzana Čaputová podľa predsedu Progresívneho Slovenska Michala Šimečku štyri roky presadzovala hodnoty demokracie, slušnosti a rovnosti pre všetkých. "Zaslúži si za to našu úctu a poďakovanie. Som si istý, že tak bude robiť aj v posledný, piaty rok svojho mandátu," píše predseda PS Šimečka.

Necítim ani hnev a ani sklamanie, reaguje Kiska

Na blížiaci sa koniec mandátu Zuzany Čaptuvej reaguje aj bývalý prezident Andrej Kiska, ktorý necíti práve pozitívne pocity. "Necítim ani jedno. Skôr smútok. Ale v prvom rade jej rozumiem. Plne ju chápem. Keď človek vchádza do politiky s čistým odhodlaním pomôcť a dostane za to urážky a nenávisť, je to krutá facka. Zažil som to," reaguje Kiska.

Prezidentke sa za službu poďakovala aj predsedníčka klubu SASKY v parlamente Anna Zemanová.

Čaputovej rozhodnutie rešpektujeme

"Hnutie OĽaNO a priatelia berie na vedomie rozhodnutie Zuzany Čaputovej neuchádzať sa o post prezidentky SR v nastávajúcich prezidentských voľbách. Ďakujeme pani prezidentke za to dobré, čo vykonala pre Slovenskú republiku a veríme, že novým prezidentom sa stane rozhodný človek s pevným charakterom, ktorý dokáže brániť Slovensko pred mafiou," reagovalo hnutie Igora Matoviča na rozhodnutie prezidentky.

Podľa Erika Tomáša by sa malo Slovensko v budúcnosti rozhodnúť pre "rozhodnejšieho štátnika".

Najlepšia hlava štátu, akú sme kedy mali, reaguje Sulík

Richard Sulík ako líder SASKY pochválil prezidentku a Zuzanu Čaputovú označil za najlepšiu prezidentku za celú históriu Slovenska.

Korčok poďakoval prezidentke za službu

Na prezidentku reagoval aj Ivan Korčok, ktorý pôsobil ako minister zahraničných vecí ako nominant SaS. "Ďakujem pani prezidentke a želám jej veľa síl a úspechov v zostávajúcom roku jej prezidentského mandátu," reagoval Korčok.

O čom sa šepkalo, sa stalo realitou, reaguje Stančík

Na rozhodnutie Čaputovej reaguje aj bývalý štátny tajomník rezortu zahraničných vecí Andrej Stančík. "Pani prezidentke sa za jej službu treba poďakovať a spomeniem hlavne zahranično-politický kompas, ktorý mala nastavený správne," reaguje Stančík.

Rovnaký slovník zvolil aj SAS-kár Vladimír Ledecký, podľa ktorého Čaputová ukázala, že politika sa dá robiť aj slušne.

Čaputová sa občanom obrátila chrbtom, píše Smer

Opozičný Smer-SSD želá pani prezidentke, aby sa jej po ukončení mandátu darilo v súkromnom a aj v pracovnom živote. "Čaputová sa obranom SR vždy obrátila chrbtom, keď ju najviac potrebovali. Sama priznala, že nerozumie krajine, v ktorej žije," píše Čaputová.

Budete nám chýbať, reaguje Gröhling

Branislav Gröhling ako exminister školstva za SASKU reagoval tak, že Čaputová bude na politickom spektre Slovenska rozhodne chýbať. "Myslím si, že počas týchto štyroch rokov sme mali prezidentku, s ktorou môžeme byť spokojní," vyjadril presvedčenie Gröhling.

Stratili sme spojenca slušnosti a pokojnosti, reaguje Naď

Podľa exministra obrany Jaroslava Naďa z Demokratov Slovensko odchodom Zuzany Čaputovej z funkcie prezidentky po najbližších prezidentských voľbách prichádzajú o partnera v slušnosti. Podľa neho bude Čaputová v politike chýbať, pretože je "preplnená krikľúnstvom a egami".

Prepáčte, pani prezidentka, že sme vás neochránili, píše Hlina

Aj posledný z prírastkov na kandidátke SASKY Alojz Hlina napísal k tejto udalosti svoj pohľad. Od hlavy štátu chce, aby jej prepáčili, že ju "neochránili". "Pani prezidentka, vďaka za všetko, je mi ľúto, že sme Vás neochránili. A čakalo sa to od nás," píše Hlina.

Šeliga Čaputovej poďakoval, rovnako tak Žitňanská

Pochopenie pre rozhodnutie prezidentky mal aj poslanec za Demokratov Juraj Šeliga. "Ďakujeme. Je to škoda. Zuzana Čaputová každý deň dokazovala, že pokoj a rozvaha v politike sú možné, že sa dá viesť dialóg a hľadať porozumenie," poďakoval sa Šeliga.

Rovnako tak reagovala aj jeho kolegyňa Jana Žitňanská. "Je ťažké sa voči tomu brániť, najmä ak ide o najbližších. Napriek tomu je všqak dôležité nerezignovať na slušnosť, pokoj, empatiu vo verejnom živote," reagovala Žitňanská aj na útoky, ktoré sa za posledné roky na hlavu Čaputovej zniesli.

"Je mi ľúto, že pani prezidentka už nebude kandidovať. Ale chápem, že znášať odporné útoky lúzy a niektorých politikov (..) ju vyčerpali natoľko, že pokračovať už nemieni," napísal poslanec Ján Benčík, ktorý sa Čaputovej poďakoval za službu Slovensku.

Aliancia reaguje plánom na predstavenie svojho kandidáta

Mimoparlamentná Aliancia postaví v budúcoročných prezidentských voľbách vlastného kandidáta. Uviedla to tlačová tajomníčka Aliancie Évi Pálinkás v reakcii na rozhodnutie prezidentky Zuzany Čaputovej opätovne nekandidovať vo voľbách na post hlavy štátu. "Aj posledné prezidentské obdobie nám ukázalo, že naša komunita sa môže spoľahnúť najmä sama na seba," zdôvodnila Pálinkás, prečo Aliancia postaví v budúcoročných prezidentských voľbách vlastného kandidáta.