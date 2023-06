NAŽIVO Kľúčové vyhlásenie Zuzany Čaputovej k národu: Druhýkrát už kandidovať nebude!

BRATISLAVA - Je to definitívne. Zuzana Čaputová s konečnou platnosťou prehovorila o tom, či bude alebo nebude v nadchádzajúcich prezidentských voľbách na jar budúceho roka opätovne kandidovať.

Video: Zuzana Čaputová informuje o svojom rozhodnutí týkajúcom sa kandidatúry

Čaputová uviedla, že toto vyhlásenie je jedno z najťažších, aké v živote urobila a zrejme aj urobí. „Mám za sebou štyri profesijne aj ľudsky najťažšie roky môjho života a čaká ma piaty, ktorý zrejme nebude o nič ľahší,“ uviedla. Pripomenula, že posledné štyri roky boli spojené s mnohými krízami, covidom, vojnou na Ukrajine, energetickou krízou, rekordnou infláciou. „Vykonávala som mandát so štyrmi vládami za štyri roky a na jeseň vymenujem piatu,“ povedala.



„Veľmi si vážim dôveru všetkých vás, ktorí ju voči mne cítite a verte mi, že si tento záväzok dôvery plne uvedomujem. Nesklamať ju však znamená robiť túto prácu s plným nasadením a silami. Inak by sa mohlo stať, že prezidentský post bude slúžiť mne a nie ja jemu a krajine,“ odkázala.

„Pred oznámením tohto svojho rozhodnutia som musela odhadnúť svoje sily na ďalších, oddnes, potenciálne šesť rokov. A po veľmi poctivom zvažovaní dnes viem, že by tých síl na ďalší mandát nebolo dosť. Dokončím teda posledný rok svojho mandátu a moja služba v tejto funkcii bude naplnená. Ďalej sa už o druhé volebné obdobie nebudem uchádzať,“ uviedla.

Tiež povedala, že to, čo pred štyrmi rokmi sľúbila, dokončením svojho mandátu splním. Aj naďalej sa bude podľa vlastných slov snažiť byť pilierom pokoja, slušnosti, vecnosti a ústavnosti.dodala.

Osud Slovenska podľa nej nezávisí od jedného človeka. „Múdri a empatickí ľudia s dostatkom energie viesť Slovensko kandidovali v komunálnych voľbách, kandidujú v parlamentných voľbách a nie je dôvod, aby tak nebolo aj vo voľbách prezidentských,“ myslí si.



Pár slov tohto vyhlásenia nemôže podľa Čaputovej obsiahnuť všetky najhlbšie dôvody jej rozhodnutia, medzi ktoré patrí aj ohľad na moju rodinu. „Napriek tomu sa uchádzam o vaše pochopenie a dôveru v tom, že rozhodnutie zvažovala veľmi poctivo a že dôvody preň sú naozaj silné,“ odkázala ľuďom.



„Neberte, prosím, moje rozhodnutie nekandidovať ako dôkaz toho, že so slušnosťou sa nedá uspieť. Dajú sa s ňou vyhrať voľby, vykonávať mandát a ostať pritom najdôveryhodnejším politikom. Slušnú a hodnotovú politiku porazí len to, keď jej prestaneme veriť. Ja v ňu stále verím. Moje rozhodnutie je rozhodnutím osobným, keďže dostatok síl, je to, čo významne určuje kvalitu verejnej služby,“ povedala.

Svojim rozhodnutím nekandidovať sa vraj nevzdáva ideálov, ani dôvery v hodnoty, ktorým podriaďovala celý svoj doterajší profesijný aj osobný život. „Demokracii a spravodlivosti na Slovensku som sa snažila pomáhať pred prezidentským mandátom, počas neho a budem aj po ňom,“ uviedla.

Na definitívu sme čakali dlho

Naďalej chce robiť svoju prácu s ľudskosťou a empatiou, lebo je to práca pre ľudí.dodala.uviedla na záver.

Čaputová chcela pôvodne oznámiť svoje rozhodnutie skôr, ako jej predchodca Andrej Kiska, ktorý tak urobil 10 mesiacov pred voľbami. Tento termín však prešvihla a odpoveď na otázku, či o Prezidentský palác ešte raz zabojuje, bola v nedohľadne. "Ešte mám nejaký čas rozhodnúť sa. Chcem vyslať signál, že to rozhodovanie a zvažovanie je maximálne zodpovedné," hovorila ešte v polovici marca.

Archívne video: Inaugurácia prezidentky Zuzany Čaputovej

Pôvodný plán mal byť, že svoje rozhodnutie oznámi na jar. V tom čase však krajina zažívala turbulentné obdobie neustálych vládnych kríz. Po páde vlády Eduarda Hegera bolo potrebné vyriešiť nestabilnú situáciu, na stole bola aj pálčivá otázka termínu predčasných volieb a oznámenie kandidatúry tak išlo zjavne bokom.

V čase, kedy sme si pripomínali štvrté výročie jej inaugurácie zasa musela riešiť koniec poverenej vlády Eduarda Hegera a menovanie novej, úradníckej vlády, ktorej zloženie mala v rukách ona. Tá nezískala však vo štvrtok dôveru parlamentu a tak ju Čaputová ešte v ten deň poverila vykonávaním jej pôsobnosti až do zostavenia novej vlády, ktorá vzíde z predčasných parlamentných volieb v septembri.

Na to, kedy konečne prelomí mlčanie sa tak stále čakalo. Zlom prišiel až v piatok, kedy Prezidentský palác informoval, že Čaputová oznámi rozhodnutie v súvislosti so svojou kandidatúrou začiatkom tohto týždňa.

Čaputová bola inaugurovaná 15. júna 2019. Prezidentské voľby by sa mali konať na jar 2024, presný termín zatiaľ známy nie je.