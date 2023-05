Ako to bolo s úplatkom pre Mikulca? Exšéf Finančnej správy Imrecze zachytený na nahrávke z kancelárie NAKA

Bývalý šéf Finančnej správy František Imrecze sa na nahrávke, o ktorej vtedy písal týždenník Plus7dní, sťažoval zrejme na súčasnú vládu, "že sa tvária, akože boli najčistejší na svete a nič sa okolo nich nešuchlo". So Zurianom na nej podrobne hovorí o Mikulcovi a údajnom úplatku, ktorý mu mal byť poskytnutý. "Myslím, že to bola stovka,“ hovorí ticho na nahrávke Imrecze. Úplatok sa mal teda dotýkať hranice 100-tisíc eur.

Portál Aktuality teraz získal inú nahrávku - z kancelárie operatívca Národnej kriminálnej agentúry. Ten s Imreczem robil tzv. vyťažovanie. Ide o rozhovor medzi operatívnym pracovníkom a svedkom alebo obvineným. Imrecze počas neho spomína aj údajný úplatok pre končiaceho ministra vnútra Romana Mikulca. "Celý môj vzťah vlastne s Romanom Mikulcom vznikol v súvislosti v tejto veci Palantir a vlastne do SAP-u priniesol tú príležitosť naozaj Štefan Kaplán, ktorý Romana Mikulca pozná, myslím si, cez jeho nejaké rodinné väzby," vysvetľuje Imrecze operatívcom. Ďalej tvrdí, že "celý vzťah s Romanom Mikulcom zabezpečoval Kaplán", pričom Imrecze niekoľkokrát zdôrazní, že on mu žiadny úplatok nedával.

archívne video

Operatívci ho potom konfrontujú s článkom v spomínanom týždenníku. V ňom poskytol rozhovor bývalý šéf NAKA Branislav Zurian. Práve on v rozhovore spomenul, že Mikulec mal zobrať úplatok. Imrecze si vypýta rozhovor k nahliadnutiu. "Dano Čech mi hovoril, že Mikulec vraj zobral niekoľko tisíc eur za nejaký IT systém, ešte keď pôsobil vo Vojenskom spravodajstve. Čechovi to vraj povedal Imrecze,“ uviedol v rozhovore exriaditeľ NAKA koncom júna 2021.

Najskôr áno, potom nevedel

Imrecze poskytol operatívcovi komplikovanú odpoveď. Tvrdil mu, že s Danielom Čechom sa stretával, aj to, že mu hovoril o svojom vzťahu s Romanom Mikulcom. "Čechovi som povedal, že ja mám vzťah s Mikulcom, že si tykáme, že som mu dodával informačný systém, že to celé riešil Kaplán. Či za to dostal prachy alebo nie, neviem. Vtedy som povedal, že myslím si, že áno. Ale teraz vypovedám, takže objektívne to neviem. Ale vtedy som povedal, že myslím si, že áno, hej, že samozrejme, že áno,“ hovorí na nahrávke Imrecze. Dodal, že určite nehovoril o tisíckach eur tak, ako to v rozhovore povedal Branislav Zurian.

Galéria fotiek (2) Branislav Zurian

Zdroj: SITA/Polícia SR

NAKA údajný úplatok pre Mikulca stále vyšetruje. Sám dosluhujúci minister popiera, že by nejaký vzal. "V nahrávke odznieva, že nákup systému bol efektívny a potrebný. V období rokov 2012 - 2015, teda počas Ficových vlád, kedy som bol pod enormným tlakom masívnej antikampane, ktorá mala za úlohu dostať ma za mreže, sa konalo intenzívne vyšetrovanie, okrem iného aj v tejto konkrétnej veci, kde som pred OČTK preukázal svoju nevinu," uviedol vtedy Mikulec vo svojom stanovisku.