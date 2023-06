Novela zákona o uznávaní dokladov o vzdelaní ide do druhého čítania: Poslanci vzali na vedomie stav migrácie

BRATISLAVA - Novela zákona o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií ide do druhého čítania. Poslanci o tom rozhodli v utorkovom hlasovaní. O návrhu rokujú v zrýchlenom režime. Novela reaguje na žalobu Európskej komisie proti SR z 20. decembra 2022.

V novelizácii ide najmä o spresnenie niektorých pojmov s cieľom zúženia okruhu prípadov, keď je potrebné vykonať kompenzačné opatrenie. A to tak, aby pod podstatnými rozdielmi na účely rozhodovania o uložení kompenzačného opatrenia boli také vedomosti alebo zručnosti, ktoré sú nevyhnutné na výkon príslušného regulovaného povolania.

Zmena legislatívy ráta aj s úpravou lehôt pri preskúmaní odbornej kvalifikácie na účely poskytovania služieb spôsobom, aby po vydaní rozhodnutia o uložení skúšky spôsobilosti bolo zaručené, že do jedného mesiaca po vydaní rozhodnutia bude umožnené poskytovateľovi poskytovať služby. Zmena by mohla nastať aj pri spresnení výpočtu požadovaných dokumentov, ktoré môže príslušný orgán od žiadateľa vyžadovať. Návrh tiež reaguje na odôvodnené stanovisko Európskej komisie z 20. marca 2019. Upravuje postup pri preskúmaní jazykových znalostí zdravotníckych pracovníkov spôsobom, aby ustanovenia zákona boli v súlade so smernicou o uznávaní odborných kvalifikácií.

Poslanci vzali na vedomie informáciu ministra vnútra o stave migrácie

Poslanci Národnej rady (NR) SR vzali na vedomie informáciu ministra vnútra Ivana Šimka o stave ochrany štátnych hraníc, počte nelegálnych imigrantov, spôsobe ich kontroly a identifikácie a opatreniach na predchádzanie nelegálnej imigrácie.

Minister informoval poslancov o aktuálnej situácii v tejto oblasti po tom, ako ho k tomu poslanci zaviazali na návrh Milana Mazureka (nezaradený). Ten tvrdil, že juhozápadnú hranicu Slovenska denne prekračuje množstvo nelegálnych migrantov. Polícia už skôr informovala, že eviduje nárast v prihraničnej oblasti Nitrianskeho kraja, nezaznamenala však zo strany cudzincov žiadne protiprávne konanie. Napriek tomu prijala viacero opatrení.

Minister v pléne uviedol, že zavedenie kontrol na hraniciach s Maďarskom by nemalo vplyv na zníženie nelegálnej migrácie. Priblížil, že kontrolovať by bolo nutné približne 400 kilometrov zelenej hranice a nasadiť policajtov na 36 priechodoch, čo by si vyžiadalo výrazné personálne kapacity a financie. Efekt podľa ministra prinášajú systémové opatrenia, ako harmonizácia vízovej politiky najmä Srbska a Čiernej hory s vízovou politikou EÚ a riadna ochrana vonkajších hraníc EÚ na juhu s podporou ostatných členských štátov a Frontexu.