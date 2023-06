Búrky pokračujú v plnej sile: V Brzotíne ľudia utekali z domov, vytopilo ich! Obec rieši ubytovanie

Aktualizované 16:45 Obec Brzotín v okrese Rožňava rieši po piatkovej prietrži mračien otázku bývania približne pre 40 ľudí, ktorým zatopilo ich domovy.

"Situácia je najvážnejšia na Rudianskej ulici, na ktorej žije najmä marginalizovaná rómska komunita. Vo svojich obydliach mali niektorí vodu až po kolená. Riešime, či teraz majú kde bývať. Útočisko im poskytneme buď v telocvični alebo v klube dôchodcov," uviedol starosta obce Róbert Dókus s tým, že spisujú zoznam, kto každý potrebuje ubytovanie. Zabezpečujú tiež pitný režim a stravu.Podľa jeho slov evidujú zatopené pivnice či garáže aj v rodinných domoch na Gemerskej ulici.

"Zaznamenali sme asi 20 oznámení ľudí z Brzotína, ktorí hlásili, že im voda vytápa domy," uviedol operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Košiciach s tým, že na mieste zasahuje jedna jednotka HaZZ a niekoľko dobrovoľných hasičských zborov.



Aktualizované 15:30 Búrky spôsobujú problémy aj v ďalších obciach na Slovensku. Obec Veľké Teriakovce bojuje s vodou takmer po pás, uzavreté sú aj cesty v okolí Rimavskej Soboty. Prehánky sa prehnali aj okolitými obcami ako Hrachovo, Vrbovce a Kociha. Situácia je naozaj dramatická.

Aktualizované 15:00 Hasiči pomáhali pre povodne z intenzívnych dažďov vo viacerých obciach či mestách Banskobystrického kraja. Ministerstvo vnútra krátko pred 14.00 h evidovalo sedem obcí, kde bol v piatok vyhlásený 3. stupeň povodňovej aktivity a v niektorých z nich aj mimoriadna situácia. Ide o Beluj, Prenčov, Sebechleby, Baďan, Ladzany, Hontianske Tesáre a Drážovce.

"Evidujeme niekoľko udalostí v súvislosti s povodňovou situáciou, a to vybreženie miestneho Belujského potoka v obci Sebechleby a v obci Beluj a následné vytápanie rodinných domov. Vybreženie miestneho potoka v obci Ladzany či vytápanie pivničných priestorov bytového domu v Lučenci," informovali TASR z Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Banskej Bystrici.

Hasiči zaznamenali aj vytápanie rodinných domov v obci Prenčov, objektov Amfiteátra v Detve či archívu v Centre poradenstva a prevencie v Lučenci. Spoločne s dobrovoľníkmi pomáhali pri čerpaní vody zo zatopených pivníc rodinných domov a čistení priepustov i cestných komunikácií. Naďalej monitorujú vodné nádrže a toky.

Situáciu v teréne monitorujú aj pracovníci Slovenského vodohospodárskeho podniku. "Kde to bolo potrebné, zabezpečili dočasné protipovodňové opatrenia, respektíve prečistenie koryta. Vzhľadom na očakávané zrážky v najbližších hodinách môžu hladiny riek stúpnuť. V prípade potreby sme pripravení s technikou zasiahnuť," uviedol pre TASR hovorca podniku Marián Bocák s tým, že pozorne sledujú aj situáciu na banskoštiavnických tajchoch.

Aktualizované 14:45 Svedkovia zaznamenali na video tromby, ktoré sa v priebehu dnešného dňa sformovali nad Košicami. Ďalšia tromba sa objavila nad Čaňou. Aj keď ide o pomerne zriedkavý jav, v posledných dňoch sa ich objavilo na oblohe hneď niekoľko. Ak by sa tento jav dotkol povrchu zeme, išlo by o tornádo, ktoré môže spôsobiť škody na majetku.

Aktualizované 14:30 "Voda už aktuálne nestúpa, opadla medzičasom aj z našej cesty a z chodníkov," povedala TASR starostka Beluja Monika Zlesíková. Povodňou bolo podľa nej zasiahnutých asi 12 domov, kde pomáhali ľuďom dobrovoľní hasiči z Beluja a niekoľkých okolitých obcí.

Dedina podľa nej trpí povodňami z prívalových dažďov neustále. Nachádza sa totiž v lieviku, kde sú dva obecné toky, v ktorých sa pri dlhodobých zrážkach nazhromaždí množstvo vody z okolitých vyššie položených polí. V obci sa pred rokmi zrealizovali aj určité protipovodňové opatrenia, starostka vraví, že pri prívalových dažďoch to nepomáha.

Najhoršia situácia je ale stále v obci Sebechleby v okrese Krupina, kde sa ráno vyliala voda z nádrže nad obcou, do ktorej sa vlieva práve Belujský potok.

"Voda postupne zaplavila desiatky domov, ako aj námestie v strede dediny. My sme už v noci situáciu v nádrži monitorovali. Zabrániť vyliatiu sa ale v rýchlosti, s akou voda stúpala, nepodarilo," povedala TASR starostka obce Sebechleby Terézia Krnáčová. "Aktuálne robíme protipovodňové opatrenia v obci. Stavajú sa zábrany popri potoku a tiež plníme a osádzame na kritických miestach vrecia s pieskom. Aj keď momentálne stále prší, situácia je stabilnejšia," uviedla.

Podľa starostu obce Hontianske Tesáre Štefana Foltána bola ráno veľmi zlá situácia najmä v častiach Šipice a Báčovce, kde voda z tokov zaplavila viacero záhrad. "Zaplavilo tam tiež jednu väčšiu hospodársku budovu s poľnohospodárskymi mechanizmami. V samotnej obci je ale aktuálne situácia stabilná, voda v Klastave a Belujskom potoku nateraz nestúpa," konštatoval.

Situáciu v teréne monitorujú aj pracovníci Slovenského vodohospodárskeho podniku. "Kde to bolo potrebné, zabezpečili dočasné protipovodňové opatrenia, resp. prečistenie koryta. Vzhľadom na očakávané zrážky v najbližších hodinách môžu hladiny riek stúpnuť. V prípade potreby sme pripravení s technikou zasiahnuť," uviedol pre TASR hovorca podniku Marián Bocák s tým, že pozorne sledujú aj situáciu na banskoštiavnických tajchoch.

Aktualizované 14:00 V okrese Levice platí od 13.30 h najvyšší stupeň výstrahy pred prívalovou povodňou. V aktualizácii hydrologickej situácie o tom informoval na svojom webe Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).

Výstraha 3. stupňa pre územie Levice-západ zatiaľ platí do 18.30 h. "Vzhľadom na opakované prívalové zrážky pri búrkach a nasýtenosť povodí predpokladáme prechodný výrazný lokálny vzostup vodných hladín s možnosťou prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity, najmä na ľavostranných prítokoch dolného Hrona," spresnil SHMÚ.

Hydrologické výstrahy vydal pre veľkú časť územia Slovenska, zvýšený stupeň platí na severozapáde SR, v oblasti Šariša i na území Banskobystrického kraja.

V obci Beluj v okrese Banská Štiavnica platí mimoriadna situácia.

Aktualizované 13:00 Z maďarského mesta Szombathely, iba 90 kilometrov od našich hraníc hlásili zosadnutie tornáda. Podľa maďarskej stránky idekep.hu nešlo len o trombu, ale podľa svedkov sa lievik dotkol aj zeme.

Aktualizované 12:30 Mesto Vysoké Tatry vyhlásilo 3. stupeň povodňovej aktivity. Výstraha platí od včerajšieho dňa až do dnešného dňa do 18. hodiny, informuje imeteo.sk."Vo viacerých častiach mesta stúpli hladiny potokov, voda zaplavila cesty, park v Tatranskej Lomnici i niekoľko objektov či už súkromných alebo aj patriacich mestu."

Aktualizované 11:30 V obci Beluj bol vyhlásený tretí povodňový stupeň a rovnako tak aj mimoriadna situácia. Tamojším obyvateľom voda zaplavila záhrady, lúky, cestu a aj niekoľko domov.

Aktualizované 10:35 Búrky sa presunili zo západu na východ Slovenska. Búrkové mračná k nám prišli z Maďarska a aktuálne prší v okolí Prešova, Košíc, Sniny či Bardejova a Starej Ľubovne.

Aktualizované 10:20 Na našom území dnes už udrelo vyše 9 000 bleskov, informovalo imeteo.sk. Najviac bleskov zaznamenali na západe Slovenska. Ďalšia búrková vlna postupuje od juhovýchodu. Za posledných 24 hodín spadlo na našom území už vyše 60 mm zrážok. Túto hodnotu prekročila stanica v Detvianskej Hute, kde spadlo už 61,6 mm zrážok. K hranici 60 mm sa blížia aj Siladice, kde k 9. hodine ráno namerali 55,9 mm.

Aktualizované 10:00 SHMÚ informuje, že vo vlhkom vzduchu sa prehánky a búrky vytvárajú už od rána, prechodne aj s trvalejším dažďom. Dokonca sa na niektorých miestach vyskytuje hmla. Priemerné prúdenie je slabé juhovýchodné a už sa vytvorili aj menej organizované búrkové systémy.

Aktualizované 09:30 SHMÚ vydal výstrahu druhého stupňa pred búrkami. Búrky môžu byť spojené s prudkým lejakom s intenzitou 30 až 50 milimetrov za polhodinu, s nárazmi vetra 70 až 85 kilometrov za hodinu a s krúpami.

"Silný vietor môže spôsobiť škody na vegetácii, lesoch, na budovách, elektrickom vedení a ďalších objektoch. Lietajúce trosky a nezabezpečené predmety predstavujú riziko pre ľudské zdravie. Popadané stromy alebo iné nahromadené škody môžu obmedziť až paralyzovať dopravu," dodal SHMÚ.

SHMÚ zároveň vydal aj hydrologické výstrahy. Tretí stupeň výstrahy v súvislosti s prívalovou povodňou platí pre oblasť Levice-západ. V Banskej Štiavnici, Krupine, Lučenci a Leviciach-východ vydal ústav výstrahu druhého stupňa. V Prievidzi platí výstraha prvého stupňa.

Počasie aj naďalej na našom území ovplyvňuje výrazná tlaková níž, ktorá je charakteristická vysokou vlhkosťou a na pocit dusným prostredím. Včera boli zaznamenané najvýraznejšie búrky spojené s niekoľkými trombami, backbuildingom a prívalovými zrážkami, ktoré spôsobili komplikácie na cestách, zatopili pivnice alebo garáže. Najintenzívnejšie zrážky boli v Kežmarku, Čadci ale najmä v Bratislave, kde spadlo podľa amatérskych zrážkomerov rekordných 100 mm zrážok.

Meteorológovia varujú, že dnešný deň má byť situácia ešte kritickejšia. Zatiaľ čo včera zaznamenali 3300 bleskov, dnes by malo byť toto číslo prekonané, informuje imeteo.sk. Riziko búrok hrozí na celom našom území, presné miesta však nie je možné predikovať. Oblačnosť sa však z južných oblastí presúva viac na severozápad. V najbližších hodinách by tak zrážky a búrky mali zasiahnuť severnú časť stredného Slovenska a východ Slovenska. Naďalej platí výstraha prvého stupňa vydaná SHMÚ. Búrky môžu byť spojené s prudkým lejakom s intenzitou 20 až 30 milimetrov za polhodinu, s nárazmi vetra 65 až 75 kilometrov za hodinu a s krúpami.

Intenzívny dážď môže vyvolať prechodný vzostup vodných hladín na malých tokoch a výskyt povodňových úkazov mimo tokov (stekanie vody zo svahov, bahnotok, zatopenie pivníc, podchodov, podjazdov). "Vietor môže spôsobiť škody menšieho rozsahu na porastoch a objektoch (lámanie konárov stromov, pád slabších stromov, menšie škody na strechách budov)," uviedli meteorológovia. Krúpy môžu poškodiť vegetáciu. Výstrahy platia predbežne do sobotnej (10. 6.) polnoci.