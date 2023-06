Valia sa na nás ďalšie búrky: Najhoršie to bude popoludní, silný vietor a krúpy! Objavili sa prvé tromby

BRATISLAVA - Už niekoľko dní nás ohrozujú silné búrky, dážď, vlhké a dusné počasie. Inak tomu nie je ani dnes. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal opäť výstrahu prvého stupňa pred búrkami a informuje, že počasie sa nezmení ani do soboty.

Pásmo plytkej tlakovej níže ovplyvňuje počasie aj naďalej. Prevládať bude oblačné počasie s teplotami od 19 do 24 stupňov Celzia. Vlhkosť v ovzduší cítiť aj pocitovo a búrky a dážď nás sprevádzajú aj dnes. Prvé búrkové mračná sa objavili už predpoludním, no nie sú ani zďaleka také intenzívne ako tie, ktoré nás čakajú v popoludňajších hodinách. Intenzita dažďa by mohla dosiahnuť aj 20 až 30 milimetrov za polhodinu s nárazmi vetra 65 až 75 kilometrov za hodinu a s hroziacimi krúpami. "Pri prehánkach alebo daždi sa ojedinele očakáva úhrn zrážok 35 až 50 milimetrov za každých 24 hodín," konštatuje SHMÚ.

Tvoria sa tromby

Prvú trombu dnešného dňa, ktorú sa podarilo zachytiť, spozorovali neďaleko Nitry nad obcou Jelenec.

🕓13:25 🌪️Aktuálne sa v okolí Nitry vyskytla tromba (a možno nie len jedna 🤔) 📸Natália Višňovská 📸Roman Lehoťák 📸Veronika Birkušová 📸Michal Lachký 🤟DonP Posted by Severe Weather Slovakia o.z. on Thursday, June 8, 2023

Prívalové dažde a stacionárne búrky skomplikujú situáciu na celom území Slovenska. Intenzívny dážď môže vyvolať prechodný vzostup vodných hladín na malých tokoch a výskyt povodňových úkazov mimo tokov (stekanie vody zo svahov, bahnotok, zatopenie pivníc, podchodov, podjazdov). "Vietor môže spôsobiť škody menšieho rozsahu na porastoch a objektoch (lámanie konárov stromov, pád slabších stromov, menšie škody na strechách budov)," uviedli meteorológovia. Krúpy môžu poškodiť vegetáciu. Súvislá vrstva krúp na komunikácii môže prechodne obmedziť cestnú premávku.

Výstrahy platia predbežne až do sobotnej (10. 6.) polnoci. Pri intenzívnych búrkach sa môžu dokonca tvoriť aj neobvyklé útvary, takzvané tromby. Tie sa síce podobajú na tornádo, no ak sa lievik nedotkne zemského povrchu, nebezpečenstvo nehrozí.