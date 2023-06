Hlasy vo voľbách sa sčítavajú v dvoch fázach: Ručne a následne elektronicky, nebude tomu inak ani v septembri

BRATISLAVA - Výsledky parlamentných volieb sa sčítavajú najprv ručne, v ďalšej fáze sa sumarizujú v informačnom systéme. Upozorňuje na to Ministerstvo vnútra (MV) SR. Hlasy najprv manuálne sčíta okrsková komisia. Výsledky zapíše do on-line formulára, ktorý sa po podpise a schválení uzavrie. V druhej fáze sumarizácia hlasov prebieha výlučne v informačnom systéme.

Rezort vnútra zdôrazňuje, že transparentný systém viacnásobnej kontroly znemožňuje, aby v ktorejkoľvek fáze sčítavania a sumarizácie výsledkov dochádzalo k neoprávnenému zasahovaniu alebo úmyselnej manipulácii výsledkov volieb."V prvej fáze členovia okrskovej volebnej komisie delegovaní politickými stranami kandidujúcimi vo voľbách spočítavajú výsledky volieb v okrsku hlasy pre politické strany a takisto prednostné hlasy," priblížila riaditeľka odboru volieb Eva Chmelová.

Výsledky sa následne zapíšu do elektronického formulára v informačnom systéme IVIS, ktorý zároveň vykoná logickú kontrolu vložených údajov. Keď správnosť zápisnice odsúhlasia členovia volebnej komisie, vytlačí sa, podpíše sa členmi a odošle sa do informačného systému na spracovanie. "V tomto okamihu je zápisnica uzatvorená. Nikto do nej nemôže vstupovať ani meniť údaje a po skontrolovaní okresnou volebnou komisiou sa vzápätí publikuje na stránke Štatistického úradu SR," priblížila Chmelová.

Druhá fáza zisťovania výsledkov prebieha výlučne elektronicky

Druhá fáza zisťovania výsledkov prebieha výlučne elektronicky. Všetky zápisnice z okrskov vizuálne skontroluje okresná volebná komisia a publikuje ich na webe Štatistického úradu (ŠÚ) SR. Následne sa vygeneruje zápisnica okresnej volebnej komisie, ktorá sa odošle Štátnej komisii pre voľby a kontrolu financovania politických strán, ktorá po skontrolovaní vyhotovuje zápisnicu o výsledku volieb za celé územie Slovenska. "Všetky zápisnice sú následne publikované na stránke štatistického úradu," doplnila Chmelová.

Prípadné pochybnosti o elektronickom sčítavaní hlasov sa dajú podľa predsedu štátnej volebnej komisie Ladislava Orosza veľmi jednoducho odstrániť porovnaním údajov v elektronicky zasielaných volebných zápisniciach s údajmi v manuálne spracovaných volebných zápisniciach. Obmedzené nie je ani vyhotovovanie odpisov a kópií zápisníc. Tie sú verejne prístupné a po podpise si môžu všetci členovia komisie urobiť kópie.