Politické strany musia doručiť návrh kandidátnych listín do 2. júla, informoval minister Šimko

BRATISLAVA - Politické strany musia doručiť návrh kandidátnych listín do septembrových parlamentných volieb najneskôr do 2. júla 2023. Na piatkovej tlačovej konferencii o tom informoval minister vnútra Ivan Šimko a riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán sekcie verejnej správy rezortu vnútra Eva Chmelová.

"Štátna volebná komisia má lehotu na zaregistrovanie kandidátnych listín do 22. júla," povedala Chmelová. Minister doplnil, že volebná kampaň sa začína dňom uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov SR. Politická strana môže minúť na kampaň najviac tri milióny eur. Na transparentný účet môže vkladať finančné prostriedky výlučne prevodom z iného účtu, nie v hotovosti. Chmelová doplnila, že politické strany sú povinné oznámiť vznik transparentného účtu ministerstvu.

VIDEO Minister vnútra Šimko o parlamentných voľbách: Od dnes sa začína volebná kampaň

Sčítavanie vo volebných okrskoch bude manuálne

Voliť bude opäť možné aj zo zahraničia. "O voľbu poštou zo zahraničia je možné požiadať do 9. augusta, a to buď listom alebo elektronicky," priblížil Šimko. Rezort vnútra spustil na svojom webe službu podávania elektronickej žiadosti. "Voliči, ktorí budú hlasovať poštou zo zahraničia, si budú sťahovať hlasovacie lístky z webu," ozrejmila Chmelová. Politické strany môžu delegovať členov do okrskových volebných komisií do 21. augusta. Sčítavanie hlasov vo volebných okrskoch sa uskutoční manuálne, druhou fázou bude elektronická sumarizácia hlasov. "Priebežné výsledky volieb budú na webe Štatistického úradu SR," podotkla Chmelová. Ministerstvo vnútra zdôrazňuje, že spoľahlivé kontrolné mechanizmy vylučujú falšovanie pri sčítavaní hlasov.

Vo volebnej miestnosti sa bude musieť volič preukázať výlučne občianskym preukazom. "Cestovný doklad nie je dostatočným dokladom, pretože na ňom nemáte uvedenú adresu trvalého pobytu, ktorou preukazujete príslušnosť k danému okrsku," priblížila.

Voľby sa budú konať 30. septembra

Volič, ktorý bude v deň septembrových volieb na Slovensku, ale mimo svojho trvalého pobytu, bude môcť požiadať o hlasovací preukaz. "Hlasovacie preukazy sa budú v týchto voľbách vydávať o niečo neskôr, to znamená až potom, ako bude uzatvorená možnosť hlasovať poštou zo zahraničia," dodala. Voľby do Národnej rady SR sa budú konať v sobotu 30. septembra 2023. Termín v piatok vyhlásil predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina). Termín predčasných volieb už bol zverejnený aj v Zbierke zákonov SR.