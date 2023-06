FALOŠNÉ CELEBRITY na Instagrame LOVIA aj Slovenky: Za prísľub lásky im ženy posielajú PENIAZE

BRATISLAVA - Do našej redakcie sa dostali správy o dvoch Slovenkách, ktoré sa prostredníctvom Instagramu zamilovali do svetových celebrít, všetko však svedčí o tom, že ide o podvodníkov. Ženy vôbec nepochybujú, že sú tými za koho sa vydávajú a posielajú im financie. Spýtali sme sa Policajného zboru, či podobné prípady eviduje, ako sa im vyvarovať a či má obeť, keď precitne z klamu, šancu získať späť svoje úspory.

Falošných účtov celebrít je na Instagrame množstvo. Skúste si v ňom vyhľadať napríklad Keanua Reevesa, Matta Damona, Bena Afflecka, či Michela Morroneho. Človek by si pomyslel, že dnes to už musia vedieť aj deti, a že dospelý človek by sa nimi nenechal oklamať. A predsa tomu tak nie je. Slovenky, o ktorých sme sa dozvedeli, že sa zamilovali do známych hercov cez ich nepravé instagramové účty, sú stredoškolsky vzdelané ženy! A pritom svojmu okoliu s plnou vážnosťou rozprávajú, že majú pomer s hercom svetového formátu.

Rande na spadnutie

Príbehy ich vzťahov s údajnými celebritami sú pritom založené na písomnej konverzácii. Domnelí prominenti im síce sľubujú stretnutie, no keďže lietajú z nakrúcania na nakrúcanie, zrealizovať ho nie je jednoduché. Pár krát už boli nablízku a rande bolo na spadnutie, ale ich pracovné plány sa v poslednej chvíli skomplikovali a nevyšlo to. Tieto ženy to chápu. Jedna z nich svojmu milému už niekoľkokrát poslala peniaze (bližšie okolnosti nepoznáme). A hoci jej ich nevracia, nepodozrieva ho z nekalých úmyslov. Druhá sa na toho svojho nedávno nahnevala, pretože mal v príspevkoch fotografiu, na ktorej sa túli k Nicole Kidmanovej. Spravila mu preto poriadnu žiarlivostnú scénu, pravdaže len cez chat. Upokojil ju tým, že to bol len záber pre bulvárneho fotografa, v skutočnosti miluje ju. Verí mu. Na udobrenie mu poslala intímne zábery svojho tela.

Naivné ženy prichádzajú o 10-tisíce eur

Policajný zbor Slovenskej republiky sa stretáva s príbehmi Sloveniek, ktoré sa komunikáciou s falošnými identitami prostredníctvom sociálnych sietí či emailov nechali obrať aj o 10-tisíce až vyše 100-tisíc eur. Hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová pripomína prípad z augusta minulého roka, kedy sa údajný americký vojak prostredníctvom sociálnych sietí skontaktoval so ženou v strednom veku z okresu Topoľčany a pod rôznymi zámienkami a prísľubmi vrátenia peňazí od nej vylákal približne 110-tisíc eur. „V roku 2021 sme riešili dva podobné prípady, kde bola škoda vyššia ako 160-tisíc eur. V roku 2020 boli zadokumentované tri prípady, kde bola spôsobená škoda viac ako 48-tisíc eur. Vo všetkých z nich sa jednalo o legendu vojaka, respektíve vojaka vo výslužbe a peniaze následne odchádzali do rôznych exotických krajín. Páchateľov sa zatiaľ nepodarilo odhaliť,“ upozorňuje.

Polícia eviduje podobných podvodníkov

Prípady žien oklamaných údajnými celebritami aktuálne Polícia neeviduje. „V nám známych prípadoch páchateľ vystupuje napríklad ako vojak respektíve vojenský lekár armády USA, alebo armády Spojeného kráľovstva na zahraničnej misii. Po vytrvalej komunikácií a vyvolaní pocitu zamilovanosti, zväčša obeť oboznámi s tým, že zo zahraničnej misie môže byť vykúpený, avšak potrebuje uhradiť poplatky spojené so zaobstaraním náhradníka za seba,“ približuje hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová.

Onlineoví páchatelia majú premyslenú taktiku

Ďalej opisuje, že od muža s falošnou onlineovou identitou zvyčajne nasleduje žiadosť o zaplatenie týchto výdavkov, ktorú odôvodňuje tým, že z cudziny, kde vykonáva svoju vojenskú službu, nemá prístup k svojim peniazom uloženým na účte v domovskej krajine. „Páchateľ v komunikácii uisťuje obeť, že následne jej peniaze vráti. Môže tiež tvrdiť, že ju navštívi na Slovensku, nakoľko našiel svoju spriaznenú dušu a chce s ňou prežiť zvyšok života,“ opisuje Denisa Bárdyová. „Často sa stáva, že podozrivý zasiela svojej obeti zo zahraničia balík (požiada o úschovu zásielky s darčekom pre obeť, alebo iba darček), ktorý obsahuje rôzne cenné veci. Následne obeť dostane email od prepravnej spoločnosti, že balík je zadržaný na colnici a je potrebné zaplatiť clo.“

Hovorkyňa Prezídia Policajného zboru hovorí, že to všetko je súčasť taktiky páchateľa, ktorý má pre navodenie dôveryhodnosti vo svojom portfóliu vytvorené rôzne falošné stránky doručovacích spoločností, prípadne falošných zahraničných bánk. „Na týchto stránkach sa snaží páchateľ svoju obeť informovať o pohybe zásielky a taktiež o nutnosti zaplatiť clo, alebo iné poplatky.“

Aká je šanca na vrátenie peňazí

Podľa slov hovorkyne Policajného zboru je vyšetrenie takýchto a podobných prípadov a odhalenie páchateľa veľmi náročné. „Často totiž pochádza i komunikuje z cudziny, nevyužíva na túto činnosť vlastný počítač, vystupuje pod zložito vystopovateľnými alebo nevystopovateľnými emailovými adresami a nie pod svojou skutočnou identitou a podobne. Pri vyšetrovaní takýchto prípadov je potrebné spravidla vykonávať niektoré úkony prostredníctvom právnej pomoci s cudzinou, čo v rámci EÚ trvá niekoľko mesiacov aj rokov, mimo územia EÚ často aj dlhšie,“ vymenúva a zdôrazňuje, že pričom ani takto získané dôkazy nemusia viesť k zisteniu páchateľa, respektíve jeho dolapeniu.

Získanie poskytnutých finančných prostriedkov naspäť je podľa skúseností Policajného zboru rovnako náročné ako samotné dokazovanie, keďže ide o pobočky zahraničných bánk. „V prípade, že sa vyplatenie peňazí nestornuje bezprostredne po prevode na účet páchateľa, keďže tento sa ich obratom „zbavuje“ prevodom na iný účet alebo výberom hotovosti, šanca na ich vrátenie je o to menšia. Ak ste sa stali obeťou podvodu a neznámej osobe ste zaslali svoje finančné prostriedky, ihneď kontaktujte svoju banku so žiadosťou o reklamáciu platby. Bezodkladne kontaktujte políciu na najbližšom útvare Policajného zboru.“

Nehanbite sa nahlásiť podvod

Denisa Bárdyová konštatuje, že obete, teda predovšetkým podvedené ženy, sa žiaľ len málokedy obrátia na políciu a podajú trestné oznámenie. „Bráni im v tom predovšetkým hanba, ktorú cítia a mnohé nedokážu uveriť, že sa naozaj stali obeťami podvodu. Často sa stretávame s tým, že si hovoria, že keby dotyčný ich vzťah nemyslel vážne, predsa by mi nepísal toľko mesiacov... Aj touto cestou ich chceme vyzvať, aby sa nebáli obrátiť na políciu, ktorá každé jedno oznámenie preverí a rozhodne o ďalšom postupe. Bez spolupráce obetí je mimoriadne ťažké takéto prípady náležite objasniť.“

Polícia radí ako sa nestať obeťou lovca žien

- Nereagujte na správy od cudzích ľudí, neposielajte peniaze osobám, ktoré nepoznáte a nenechajte sa zmanipulovať ich vymyslenými emotívnymi príbehmi.

- Neposielajte neznámym ľuďom svoje osobné údaje, údaje o platobnej karte, prihlasovacie údaje do e-mailových schránok, sociálnych sieti, internet bankingu.

- Nesúhlaste so zasielaním darčekov, či balíkov. Neverte im, že potrebujú požičať finančné prostriedky, aj keď pôsobia dôveryhodne.

- Nesúhlaste s možnosťou výberu peňazí zo svojho osobného účtu. Nevyberajte pre neznáme osoby peniaze z Vášho osobného účtu alebo z bankomatu.

Ako overiť pravosť instagramového profilu celebrity

- Celebrity, významní influenceri a známe spoločnosti majú väčšinou v profilovom obrázku modrú značku s bielou fajočkou ako znak pravosti. Niekedy im ju iniciatívne prideľuje sám Instagram, inokedy o to môžu požiadať sami. Avšak v oboch prípadoch Instagram pravosť účtu overí.

- Ak chcete zistiť, či daný instagramový účet skutočne patrí celebrite, zadajte jej meno do vyhľadávača Instagramu. Ak sa vám zobrazí viac profilov pod tým istým menom, je veľmi pravdepodobné, že viaceré sú falošné.

- O pravosti, či nepravosti instagramového profilu celebrity napovie aj počet sledovateľov a príspevkov. Ozajstné celebrity majú väčšinou obrovské množstvo sledovateľov. Nespoliehajte však len na to, lebo šikovní podvodníci už vedia ako si ich navýšiť.

- O pravosti instagramového účtu niečo napovie aj Googlu. Stiahnite si obrázok z instagramového účtu, ktorý chcete overiť, a nahrajte ho do vyhľadávač obrázkov Googlu, ktorý vám ukáže všetky miesta, kde je zverejnená. Ak ju používa veľa webových stránok, je pravdepodobné, že sa používa na odcudzenie identity iného používateľa.

- Spýtajte sa priateľov, alebo kolegov, či oni považujú daný účet za pravý.

- Ak chcete nahlásiť falošný instagramový účet, môžete tak urobiť cez tri body vo vašom profile. Keď na ne kliknete, v poslednom riadku uvidíte červeným ,Nahlásiť´a ikonku s výkričníkom.