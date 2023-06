Pellegrini už poškuľuje po spolupráci s KDH: Odborníci komentujú tento krok, TIETO strany ich bleskovo odmietnu!

BRATISLAVA - Politické dianie je veľmi búrlivé a s každým ďalším dňom, ako sa približujú predčasné parlamentné voľby, sa možno dozvieme viac a viac o plánoch jednotlivých strán. Výnimkou nie sú ani možné spolupráce, pričom jednu takú sme mohli zacítiť aj zo slov lídra Hlasu-SD Petra Pellegriniho, ktorý vo štvrtok vyhlásil, že si vedia predstaviť spoluprácu s KDH. To je moment, kedy by k týmto myšlienkam mali niečo povedať aj politológovia, a tak sme sa ho na túto spoluprácu spýtali. Toto si o nej myslia.

archívne video

Mimoparlamentné subjekty Hlas-SD a KDH už po štvrtku vzájomne nevylučili prípadnú spoluprácu a vytváranie koalície. Šéf Hlasu-SD Peter Pellegrini hovorí o potrebe štandardných strán v parlamente. KDH podľa svojho predsedu Milana Majerského vylučuje zo spolupráce Smer-SD a extrémistov.

Toto spojenie by krajine prospelo

To, aký základ pre možné spájanie to môže predstavovať, sme sa spýtali renomovaných politológov. Prvým bol Radoslav Štefančík. "Tento krajine by prospela vládna spolupráca Hlasu so stredo-pravicovými stranami. Bez ohľadu na to, či pôjde o KDH, SaS či PS," myslí si.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Topky/Ján Zemiar

"KDH už bolo vo vláde s ľavicovými stranami, ako SDĽ a SOP. Niekedy to škrípalo, ale kde je vôľa, tam je cesta. Politika je o hľadaní konsenzu. Ak si strany na začiatku zadefinujú svoje červené čiary, takáto spolupráca by mohla fungovať. Každá kresťansko-demokratická strana má aj svoj silný sociálny program a práve v tom by si Hlas mohol s KDH rozumieť," priznal Štefaník.

Ak sa spoja, môžu zabudnúť na podporu Smeru, OĽaNO či Republiky

Zaujímalo nás, ktoré strany by takúto spoluprácu podporili a možno aj vytvorili spoločnú koalíciu, ktorú však kritická opozícia viackrát nazývala "zlepencom". "Podporili by ju všetky ostatné strany okrem Smeru, Republiky a OĽaNO. Karty však rozdajú voliči a oni rozhodnú o počte mandátov pre jednotlivé strany. Pravicové strany by ešte pred voľbami nemali vylučovať jeden druhého, pretože tým iba poskytnú šancu Smeru na zostavenie štvrtej vlády," varuje Štefančík.

KDH ešte ani nie je v parlamente, pripomína Marušiak

Na skutočnosť, že KDH ešte neprekročilo brány parlamentu v tomto momente upozorňuje aj ďalší politológ Juraj Marušiak. "Je to veľmi hypotetická alternatíva, tým skôr, že perspektívy oboch strán sú zatiaľ veľmi rozdielne. KDH ešte ani zďaleka nemá garantovaný vstup do parlamentu. Ak by takáto spolupráca nastala, môže ísť jedine o povolebnú spoluprácu, napr. v podobe vládnej koalície. Nešlo by o spoluprácu založenú na programovej blízkosti, ale na pragmatickej kalkulácii. Pokiaľ politické strany vylučujú zo spolupráce subjekty ako Smer-SD alebo Republiku a zároveň tvrdia, že treba napraviť škody po Matovičovi a OĽaNO, musia hľadať iné možnosti, vrátane takých, ktoré by sa za iných okolností javili ako nepriechodné. Spolupráca s Matovičom možná nie je, čo si uvedomili aj mnohí jeho bývalí straníci," varuje politológ.

Galéria fotiek (3) Politológ Juraj Marušiak

Zdroj: TASR - Lukáš Grinaj

Do úvahy na spoluprácu do takejto vlády prichádza podľa neho Progresívne Slovensko, SaS, Sme rodina. "Veľa bude závisieť od toho, ktoré strany sa do parlamentu vôbec dostanú. Nepredpokladám, že Hlas a KDH budú mať spolu dostatok hlasov na vytvorenie dvojkoalície," myslí si Marušiak.

Nereálne to rozhodne nie je, odpovedá Cirner

Na toto nečakané koketovanie politikov reagoval aj tretí politológ Michal Cirner. "Nie je to nereálne spojenectvo, predovšetkým v sociálnych témach by našli programové prieniky. Pán Pellegrini už viackrát spomenul, že nová koalícia by mala byť zložená zo strán naprieč politickým spektrom. Myslím si, že PS alebo KDH je želateľným partnerom do takejto koalície, o Sme rodina ani nehovoriac, tí budú pravdepodobne tvoriť základ akejkoľvek novej koalície," reaguje.

"V jadre Hlasu-SD ide o stranu s konzervatívnymi a populistickými prvkami. Myslím si, že by dokázali s KDH vládnuť a pritom dohodnúť kompromis v niektorých kultúrno-etických otázkach, čo by však znamenalo, že príliš spokojní by neboli ani konzervatívni voliči ani voliči liberálov a podobne. V kontexte spolupráce je Smer pre Hlas posledná možnosť, ale všetko závisí od výsledkov volieb. Hlas musí byť úspešný, keď chce rozdávať karty," uzavrel Cirner.