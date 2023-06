Patetické spájanie či predvolebný meisterstück? Nicholsonovej Jablko s Hegerom odborníci rozdupali, je to len výťah

archívne video

Máme už príliš veľa strán jemne pod alebo nad piatimi percentami

Posledný, májový Focus totiž hovorí o tom, že Demokrati klesli zo štyroch na 3,2 percentá, a tak je pochopiteľné, že hegerovci robia aj nemožné, aby to vydalo aspoň nad päť percent. To je mimochodom hranica, nad ktorou sa len tak-tak nachádzajú strany bývalej koalície ako OĽaNO či SaS, no aj niekoľko rokov mimoparlamentná KDH. Pokojne sa totiž môže stať, že ani jedna z týchto strán sa do parlamentu po jeseni nedostane.

Spájanie Jablka s Demokratmi dopadlo zvláštne, dostali len päť miest na kandidátke

Nicholsonovej Jablko oznámilo, že sa jej piati predstavitelia, vrátane nej samej, objavia na piatich miestach kandidátky Demokratov. Spájanie oznámili len tento týždeň a presadzovať vraj chcú spoločné priority. Osobnosti zo strany Jablko dostanú posledných päť miest na kandidátnej listine Demokratov.

Ešte zvláštnejšie však pôsobí fakt, že Nicholsonovej členovia a ona sama dostali na kandidátke Demokratov len päť miest, pričom pri podobných udalostiach sa strany dohodnú na oveľa štedrejšom kompromise. Príkladom môže byť aj situácia v SNS a Živote-NS, kde došlo k širšiemu prieniku. "S takýmto kompromisom sme spokojní," komentovala Ďuriš Nicholsonová tento počet miest s tým, že pôvodne požadovali posledných 20 miest na kandidátke.

Výťah do politiky a strana jednej ženy

To, ako toto spojenie zapôsobí na voličov, sme sa pýtali dvoch politológov - Michala Cirnera a Radoslava Štefančíka. Ten prvý menovaný tvrdí, že o percentuálnom výsledku rozhodnú voliči, no zatiaľ to na "veľké terno" nevyzerá. "Pani Nicholsonová hľadala výťah do parlamentu, keďže bola politickou bezdomovkyňou po odchode z SaS. Jej Jablko je doslova strana jednej ženy a strana na jedno použitie - udržať pani Nicholsonovú vo vrcholovej politike," myslí si Cirner.

Podobnú filozofiu razí aj Štefančík. "Jablko malo byť prostriedkom na nájdenie chrbta, po ktorom sa pani Ďuriš Nicholsonová vyštverá do nejakej verejnej funkcie. Rokovať o predvolebnej spolupráci môže byť jednoduchšie, ak máte za sebou aspoň pol percenta, ako keď rokujete iba sám za seba. Aj v tomto prípade sa to prezentuje v médiách ako spájanie, hoci ide len o umiestnenie pani Ďuriš Nicholsonovej na kandidátku nejakej politickej strany," prezentuje svoj názor odborník.

Spojenie s Jablkom môže Demokratom paradoxne aj uškodiť

"Vzhľadom na to, že Jablko sa v prieskumoch verejnej mienky nezobrazovalo ako relevantný stranícky hráč, predpokladám, že pôjde o podporu v rozsahu promile percenta. Problém je v tom, že spolupráca s pani Nicholsonová môže naopak stranícke percentá oslabiť, pretože nie každé spájanie môže priniesť pozitívny efekt," dodal zase ďalší politológ Štefančík.

Cirner mal čo povedať aj k tomu, prečo Nicholsonová dostala len päť miest z kandidátky Demokratov. Sama sa nechala počuť, že zo bude zrejme 150. miesto, ktoré obsadí. "Je to len pro forma...väčšina miest na kandidátkach sú zväčša do počtu, najlepšie miesta sú pre lídrov. Dnes je aj 150. miesto na kandidátke lukratívne, začal to Igor Matovič a odvtedy to okukali viacerí. Je to ľahko zapamätateľné a volič nájde svojho kandidáta na úplnom konci kandidátky. Má to svoje rácio," pokračuje Cirner.

Pri počte kandidátov zohral zrejme svoju úlohu aj faktor rozpočtu

Podľa Štefančíka je zase úplne zbytočné hovoriť o počtoch kandidátov. "Pani Lucia Ďuriš Nicholsonová zastupuje prioritne seba a svoje vlastné záujmy. Tí ostatní sú štatisti. Navyše predpokladám, že strana nemá k dispozícii finančné prostriedky na vedenie volebnej kampane, takže viac si zrejme z perspektívy Demokratov ani nezaslúži," uvažuje Štefančík.