Do výzvy na podporu pomáhajúcich profesií sa nemôžu zapojiť špeciálne školy: Ministerstvo hľadá riešenia

BRATISLAVA - Do výzvy na podporu pomáhajúcich profesií (POP) 3, ktorú zverejnil tento týždeň Národný inštitút vzdelávania a mládeže, sa nemôžu zapojiť špeciálne školy. Potvrdil to v stredu po rokovaní vlády minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Daniel Bútora.

"Tam ešte hľadáme riešenia," povedal šéf rezortu školstva. Aktuálne zverejnená výzva sa týka materských, základných a stredných škôl. Školy sa cez formulár môžu prihlasovať do piatka 2. júna.

V projekte bude podľa ministra školstva možné požiadať o prostriedky na budúci školský rok na pedagogických asistentov, členov školských podporných tímov a takisto školských digitálnych koordinátorov. "Materské školy môžu požiadať o podporu pre pomocných vychovávateľov a rodičovských asistentov," spresnil. Spolu je na tento zámer podľa jeho slov určených 125 miliónov eur, ďalších desať miliónov eur má byť na digitálnych koordinátorov. V priebehu nasledujúcich týždňov majú podľa Bútoru vyhlásiť výsledky.

Dotácia na učebnice je nízka: Mrzí ma to

Dotácia na učebnice na školský rok 2023/2024 je nízka. Po stredajšom rokovaní vlády to poznamenal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Daniel Bútora s tým, že ho to mrzí. Zatiaľ však nevie povedať, či dôjde k jej zvýšeniu.

"Po minulé roky bývala dotácia niekde v intervale desiatich až 12 miliónov. Minulý rok bola o niečo vyššia, pretože kombinovala peniaze zo štátneho rozpočtu (11,3 milióna eur) a z plánu obnovy (7,5 milióna eur)," poznamenal šéf rezortu školstva. Tento rok je dotácia naplánovaná nižšie, a to vo výške 5,8 milióna eur zo štátneho rozpočtu. Ďalších 3,5 milióna eur z plánu obnovy má byť určených na učebnice druhých cudzích jazykov, doplnil.

Zmena súvisí s energetickou krízou

Bútora poznamenal, že to súvisí aj s tým, že rozpočet nerátal s energetickou krízou, na ktorú muselo ministerstvo dať školám množstvo financií. V tejto súvislosti sa má stretnúť s ministrom financií a chce ešte v aktuálnom štátnom rozpočte hľadať zdroje. Ako riaditeľ školy by sa však pripravil na obidva scenáre, teda na verziu, že to vyjde, ale aj na tú, že sa to nepodarí vyrokovať. Problémom podľa jeho slov je aj to, že stúpli ceny učebníc.

Podľa Bútoru sa je potrebné pripravovať aj na tému digitálnej transformácie. "Pretože niektoré učebnice budú mať aj digitálnu podobu," uviedol. "Tento rok sa môjmu predchodcovi Jánovi Horeckému podarilo zvýšiť prevádzkový normatív pre školy o 50 miliónov eur," dodal Bútora. Školy tak podľa neho získali relatívne väčšie zdroje. Priznal však, že školstvo je hlboko podfinancované.

V v programovom vyhlásení vlády chceme riešiť, aby sa šikovní ľudia uchádzali o prácu v školstve

Zabezpečiť, aby sa šikovní ľudia uchádzali o prácu v školstve a nevyhýbali sa jej, je jednou z vecí, ktorým sa chce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR venovať v programovom vyhlásení vlády (PVV). Potvrdil to v stredu po rokovaní vlády šéf rezortu školstva Daniel Bútora.

"Pre nás ako krajinu je to výzva takmer civilizačná," povedal Bútora. Podľa jeho slov to bude naformulované smerom pre budúcu vládu. "Pretože veľké kroky z tejto krátkej letnej vlády nemôžeme čakať, ale nejaké odporúčania určite," dodal. Ďalšie body, ktoré budú súčasťou PVV v oblasti školstva, Bútora nateraz nekonkretizoval.