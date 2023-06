Štipendium Študuj doma, Slovensko ťa odmení: Záujemcov je už vyše 1500

BRATISLAVA - V rámci štipendia Študuj doma, Slovensko ťa odmení, eviduje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR už viac ako 1500 registrácií. Maturanti, ktorí chcú zostať študovať na slovenskej vysokej škole, sa môžu o štipendium uchádzať do 30. júna. Uviedol to odbor komunikácie a marketingu rezortu školstva.

"V období od 19. apríla, kedy bola spustená kampaň, do 5. júna evidujeme spolu 1529 registrácií. Podávanie žiadostí je umožnené v dvoch krokoch," uviedli z ministerstva školstva. Prvým je registrácia užívateľa a vytvorenie osobného konta, čo je v súčasnosti už aktívny krok. Druhým je nahrávanie príloh a podanie celkovej žiadosti. "Očakávame preto, že daný počet ešte výraznejšie narastie vzhľadom na to, že niektorí študenti si budú priamo vypĺňať oba kroky naraz," spresnili z rezortu školstva.

archívne video Nové posily Progresívneho Slovenska pre školstvo a predstavenie programu

Cieľom štipendijnej schémy je udržať talenty na slovenských vysokých školách a zabrániť odlevu mozgov do zahraničia. Štipendium je určené pre dve skupiny študentov. Ide o najväčšie talenty spomedzi slovenských maturantov (1000 miest), druhou skupinou sú nadpriemerní študenti, ktorí sú zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo patria do špecifických znevýhodnených skupín (550 miest). "To, do akej kategórie sa študenti zaradili, bude známe až v čase, kedy si uchádzači odošlú finálne žiadosti," spresnili z rezortu školstva.

Tento rok je vyčlenených pre skupinu talentovaných žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia viac miest ako vlani. "V roku 2022 to bolo 400 miest a v roku 2023 to je 550 miest. Záujem o danú kategóriu sme evidovali aj minulý rok, avšak viacerí zo záujemcov nespĺňali stanovené kritériá. Aj z toho dôvodu sme tento rok podmienky pre túto skupinu zjednodušili na základe zistení z praxe," uviedlo ministerstvo. Študenti už kritériá sociálneho znevýhodnenia nemusia spĺňať nevyhnutne za oboch rodičov, ale iba za jedného, ak nedôjde k vyčerpaniu kapacít štipendií, keď by uchádzači spĺňali podmienky za oboch rodičov.

Motivácia zostať študovať na Slovensku

Najväčší prínos schémy vníma ministerstvo školstva v tom, že vďaka štipendiu sa podporí uplatnenie talentovaných študentov na Slovensku vďaka motivácii zostať študovať na slovenskej vysokej škole. "Veríme, že znížime aj odlev mozgov zo Slovenska. Zároveň je snahou udržať na Slovensku najšikovnejších ľudí, ktorí by mali byť motorom inovácií, ktoré sú zdrojom dlhodobého ekonomického rastu. Podporiť taktiež chceme kvalitu vysokých škôl a ich motiváciu prilákať študentov na svoje študijné programy," uzavrelo ministerstvo.

Štipendium v celkovej výške 9000 eur môže získať študent, ktorý ukončil strednú školu na Slovensku maturitnou skúškou. Podmienkou je zápis na dennú formu štúdia na vysokej škole so sídlom v SR na bakalárske alebo spojené bakalárske a magisterské štúdium. Štipendium sa čerpá z plánu obnovy a úspešnému uchádzačovi ho mesačne vypláca vysoká škola.