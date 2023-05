Naď s Hegerom čelia v kampani obrovskému problému: Veď tieto funkcie vám už dávno nepatria, hromžia ľudia!

BRATISLAVA - Predvolebné obdobie je veľkou výzvou. Zvyčajne to zväčša platí pre končiacu koalíciu, ktorá má počas posledných rokov Slovensko na svedomí. Ak však do toho ešte pribudne problém pri kampani, tak je to doslova pohroma. Čosi, čo kazí imidž bývalému premiérovi a ministrovi obrany sa totiž nachádza na sociálnej sieti. Eduard Heger a Jaroslav Naď sú totiž na Facebooku stále pomenovaní ako ľudia s exekutívnymi funkciami. Pritom to tak už dva týždne nie je. Zúfalo hľadajú pomoc aj u Marka Zuckerberga.

Už niekoľko dní sa totiž Heger aj Naď na sociálnej sieti stále "pýšia" premiérskymi a ministerskými funkciami. Pritom krajinu už dva týždne vedie nový predseda vlády Ľudovít Ódor a ministrom obrany je Martin Sklenár.

Kritika od ľudí prišla o pár dní

Netrvalo dlho a o pár dní sa začalo pod príspevkami oboch politikov vo veľkom ozývať značné množstvo ľudí. Nerozumejú tomu, prečo si stále na sociálnej sieti uvádzajú tieto tituly, o ktoré vládnou krízou sami prišli.

Exminister obrany sa pustil do vysvetľovania

Celý problém pritom podľa Naďa tkvie vo funkcionalite sociálnej siete Facebook, ktorú cez spoločnosť Meta spravuje niekoľko rokov Mark Zuckerberg. Práve toho v tejto predvolebnej zúfalosti Naď už rétoricky volá na pomoc. "Verte, že by som to (meno profilu, pozn.red.) rád zmenil, no FB mi (a tiež E. Hegerovi) opakovane z nepochopiteľných dôvodov nechce povoliť zmenu. Odôvodňujú to tým, že mám overený účet s modrou fajkou, ktorý oslovuje veľké publikum, preto nesúhlasia so zmenou, ktorá by mohla viesť k pomýleniu (misleading) ľudí. Podľa ich logiky mám preto radšej zjavne uvádzať nepravdu. Nepochopiteľné, ale realita…" vysvetlil celú komplikáciu Naď.

Volá o pomoc, aj priamo Zuckerberga

Naď sa preto už v zúfalstve obrátil na samotných ľudí, skúsených v sekcii sociálnych sietí, či by mu nepomohli. "Chcem Vás preto úprimne poprosiť, ak mi viete niekto poradiť/pomôcť, budem veľmi vďačný. Možno máte niekto priamy link na zodpovednú osobu. Beriem aj číslo na Marka Zuckerberga," zúfalo volá Naď, ktorému sa spolu s Hegerom doteraz nepodarilo zmeniť mená profilov.