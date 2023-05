Politici sa šplhajú po rebríčku dôveryhodnosti: Prvé miesta sú bez prekvapení, zvrat na samom chvoste

Galéria fotiek (1) Ako dopadli Petre Pellegrini, Zuzana Čaputová a Robert Fico?

Zdroj: TASR/Jakub Kotian, Topky/Ramon Leško

BRATISLAVA - Najdôveryhodnejšou političkou zostáva naďalej prezidentka Zuzana Čaputová. Dôveruje jej 34 percent opýtaných, nedôveruje 48. Najmenšiu dôveru získal predseda strany Aliancia Krisztián Forró, a to sedem percent. Nedôveruje mu 46 percent opýtaných. Vyplynulo to z prieskumu agentúry Median, ktorý realizovala od 1. do 30. apríla na vzorke 1002 respondentov.