Mimoparlamentnú stranu Demokrati posilní ďalší človek: Je to jadrový fyzik!

"Je to veľmi silná posila pre Demokratov. Radi zužitkujeme všetky jeho odborné a medzinárodné skúsenosti," uviedol Heger. Poukázal aj na Sitárovo pôsobenie v CERN-e a ďalších vedeckých organizáciách. Verí, že bude posilou ich odborného tímu. Označil ho za človeka, ktorý hľadá pravdu, je rozhľadený a odhodlaný meniť Slovensko na úspešnú modernú krajinu. Spoločne poukázali napríklad na potrebu prilákať našich študentov a talenty späť na Slovensko.

Video: Demokratov posilní jadrový fyzik Branislav Sitár:

Sitár skonštatoval, že do politiky vstúpil preto, lebo nie je len vedec, ale hlavne občan. "Bývam tu, žijem tu. Chceme to robiť kvôli svojim deťom a vnučkám," povedal. Demokratov si vybral, lebo podľa neho rozmýšľajú ako on a majú potenciál urobiť zo Slovenska slušnú, pravdovravnú a dobrú krajinu. Nesúhlasí s kritikou Hegerovej vlády a vyzdvihol prípravu plánu obnovy či presadenie reforiem zdravotníctva, národných parkov či súdnictva. Ocenil aj riešenia v krízach. "Slováci si skoro ani nevšimli, že tu bola nejaká energetická kríza," poznamenal. Apeloval na voličov, aby si uvedomili, kam chceme smerovať. Ak je to Európa, potrebná je podľa neho zmena.