Je GLOBSEC pre Slovensko hrozbou? Korčokov tvrdý odkaz kotlebovcom: Máte šťastie, že žijete v liberálnej demokracii!

Archívne video: Zuzana Čaputová na konferencii Globsec 2022

Exministra Korčoka k reakcii vyprovokovalo tvrdenie o kontrolách a zdržaniach na hraničných priechodoch so susednými krajinami, ktoré má byť údajne spôsobené práve konferenciou Globsec. „Toto hovoria tí, ktorí nevynechajú žiadnu príležitosť hecovať vášne na tom, že Slovensko patrí do NATO a EÚ. Aj preto sú po Slovensku (napr. na ceste do Terchovej) bilbordy, aby GLOBSEC vypadol zo Slovenska. Skrátka, pre kotlebovcov a spol. je GLOBSEC až taký nepriateľ, že potrebuje na boj proti nemu kupovať reklamu. Majú na to právo. Aj toto toleruje liberálna demokracia,“ napísal rozhorčený Korčok vo svojom statuse.

Hrozbou nie je Globsec: Riziká vanú z iných smerov...

Podľa bývalého šéfa rezortu zahraničia je však pravda úplne inde. Hlavným dôvodom problémov, ktoré sú pripisované konferencii Globsec má byť uskutočnenie podujatia motorkárskeho klubu Hells Angels, s ktorým je spojené vysoké bezpečnostné riziko v kontexte ohrozenia verejného poriadku, čo je udané aj v dôvodovej správe.

„Samozrejme, že motorkárska žúrka spojená s incidentmi nikomu nevadí, ale GLOBSEC, ten teda vie ľudí dostať do ráže. Pochopiteľne, jeho účastníci, na čele s prezidentmi a premiérmi, ministrami sú samozrejme hrozba pre Slovensko. Nech vypadnú aj s GLOBSECOM ! Keďže to je absurdné, a teda pre verejnosť dostatočne chytľavé,“ priblížil Korčok.

Riešením je podľa Korčoka strategická komunikácia

Riešením tohto problému má byť takzvaná „strategická komunikácia“. Práve tá by mala podľa exministra byť nástrojom, ako čeliť dezinformáciám. Práve dezinformácie sú jedným z hlavných dôvodov, prečo rastie tábor protivníkov slovenského členstva v NATO a EÚ. Podľa Korčoka sa v tomto smere situácia podcenila aj pri komunikácii ohľadom tohtoročného Globsecu.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová na bezpečnostnej konferencii Globsec Bratislava Forum

„Osobne sa teším na GLOBSEC , ktorý má tohto roku ozaj výnimočnú účasť. Debata z Bratislavy bude rezonovať po svete. Výkriky našich domácich "truľov" si vo svete nevšimne nikto, bohužiaľ je faktom, že doma majú veľa poslucháčov lebo veci nedoťahujeme do konca. Tak teda, strategicky komunikujme !!!“ uzavrel exminister.