Opätovné kandidovanie Čaputovej je na stole: Hlava štátu prvýkrát naznačila svoj zámer!

BRATISLAVA - Prezidentka SR Zuzana Čaputová je zatiaľ s konaním novej vlády premiéra Ľudovíta Ódora spokojná. Uviedla to počas štvrtkovej diskusnej relácie TV Joj Na hrane s tým, že si uvedomuje aj to, že vo funkcii sú zatiaľ len krátke obdobie.

"Venujú pozornosť témam, ktoré sú veľmi dôležité pre Slovensko," skonštatovala prezidentka. Spokojná je zatiaľ nielen s ich odbornosťou, ale aj preto, že sa nenechávajú vtiahnuť do politických hier. Poukázala na to, že už pred vymenovaním vlády odborníkov boli terčom útokov a pokusy ich spochybnenia pokračujú aj ďalej. Čaputová pripomenula, že vláda má prvých 30 dní všetky právomoci a funguje samostatne.

Video: Novozvolený premiér Ódor o výsledkoch prvého rokovania úradníckej vlády

Prezidentka sa vyjadrila aj k aktuálnemu dianiu v parlamentu. "Obraz, ktorý sa vysiela do spoločnosti nie je priaznivý," pripustila. Okrem toho pripomenula, že vo štvrtok vetovala dva zákony, v nasledujúcich dňoch by mala v rozhodovaní o podpise alebo vetovaní ďalších zákonov pokračovať.

Opätovná kandidatúra oznámená nebola, no prišlo zásadné vodítko

K svojej opätovnej kandidatúre na post hlavy štátu sa konkrétne nevyjadrila a v diskusnej relácii neoznámila svoje konečné rozhodnutie. Poznamenala, že zatiaľ tak neurobila aj vzhľadom na vnútropolitickú situáciu v krajine. Zopakovala, že sa chce rozhodnúť zodpovedne. "Je veľmi pravdepodobné, že by som sa k tejto otázke už bola vyjadrila," odpovedala veľmi jasne prezidentka na otázku, ako by sa zachovala, keby opätovnú kandidatúru odmietla. Je teda možné predpokladať, že sa bude o úrad uchádzať znova, aj keď to ešte oficiálne nepotvrdila.

Či rozhodnutie o opätovnej kandidatúre, prípadne to, že nebude opäť kandidovať, oznámi na výročie svojej inaugurácie, neuviedla. "Oznámim to v rozumnom čase," povedala. Čaputová počula informáciu o tom, že po voľbách by mohlo dôjsť k zmene priamej voľby prezidenta. "Počula som informáciu o tomto zámere, neviem však vyhodnotiť jej pravdivosť," uviedla.

Čaputovej inaugurácia prebehla v júni roku 2019.

O výmene šéfa SIS

O možnej výmene šéfa Slovenskej informačnej služby Michala Aláča podľa jej slov hovorila aj s premiérom. Tvrdí, že je to otvorená otázka. "Chcem, aby mal najskôr on v tom jasno," dodala hlava štátu.