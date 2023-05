Títo politici by nás najlepšie reprezentovali v úlohe premiéra v zahraničí: Facka voličov OĽANO pre Matoviča!

BRATISLAVA - Líder OĽaNO Igor Matovič v prieskume nepríjemne pohorel. Ľudia neveria, že by v úlohe premiéra dokázal dobre reprezentovať v zahraničí. V jeho reprezentáciu dokonca neveria ani voliči OĽaNO. Naopak, najviac veria expremiérovi Petrovi Pellegrinimu, ktorému dýcha na krk ďalší bývalý predseda vlády Robert Fico.

V exkluzívnom prieskume agentúry Focus pre diskusnú reláciu televízie Markíza Na telo o tom, ktorý politický líder by dokázal Slovensko dobre reprezentovať v zahraničí v prípade, že by sa stal premiérom, Matovič veľkú dôveru nezískal. Ľudia mu v tejto roli dôverujú najmenej. Oslovení majú iného favorita a to dokonca aj voliči hnutia OĽaNO.

Slováci najviac veria predsedovi strany Hlas-SD a bývalému premiérovi Petrovi Pellegrinimu (Hlas-SD). To, že by Slovensko dobre reprezentoval, si myslí 52 percent opýtaných a naopak, 47 percent si to nemyslí.

Ďalší expremiér a predseda strany Smer-SD Robert Fico by Slovensko v zahraničí dobre reprezentoval podľa 40 percent ľudí, opačný názor má 59 percent opýtaných.

Na tretiu priečku postavili respondenti lídra Demokratov Eduarda Hegera, ktorý ešte prednedávnom premiérsky post zastával a musel ho opusti po odvolaní vlády. Tomu, že by našu krajinu v zahraničí dobre reprezentoval, verí 26 percent z nich a 74 percent si to nemyslí.

Švrtým v poradí, kto by vedel podľa opýtaných dobre reprezentovať Slovensko vo funkcii premiéra v zahraničí, je Milan Uhrík z Republiky s 24 percentami. Po 23 percentnej dôvere dostali predseda Sme rodina Boris Kollár a líder Progresívneho Slovenska Michal Šimečka. V závese za nimi je šéf KDH Milan Majerský a presne dvadsať percent získal Andrej Danko zo SNS. Ďalším v poradí je Richard Sulík (Saska) s 19 percentami a s výrazným odstupom za ním Marián Kotleba (ĽSNS) s deviatimi percentami.

Matovičovi neveria ani jeho voliči

Lídra OĽaNO Igora Matoviča si vie v úlohe premiéra dobre reprezentujúceho Slovensko v zahraničí predstaviť len sedem percent opýtaných. Naopak, až 93 z nich expremérovi, ktorý tento post zastával vyše roka, nedôveruje.

Prieskum agentúra Focus realizovala od 19. do 26. apríla na vzorke 1013 respondentov.