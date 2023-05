TAKTO sa môžu dostať k vašim výplatám! Naozaj to nejde inak? Sociálna poisťovňa porušuje daňové tajomstvo

Pri pohľade na rodičovský príspevok sa mohol už v začiatkom mája zaradovať nejeden penzista, daňoví poradcovia však upozornili na nepríjemné detail. Táto správa nepoteší hlavne deti pracujúce na Slovensku, ktoré svojim rodičom k dôchodkom prispievajú. Sociálna poisťovňa sa podľa daňových poradcov dopustila porušenie daňového tajomstva, informoval portál RTVS. Aby toho nebolo málo, obálky s citlivými informáciami má poisťovňa doručovať formou obyčajných listových zásielok.

Galéria fotiek (5) Rodičovské dôchodky

Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny

Na to, aby mohol byť rodičovský príspevok vypočítaný, sa musí použiť vymeriavací základ, ktorým je v tomto prípade údaj o tom, koľko ľudia zarábajú. Využíva sa tak údaj od finančnej správy, ktorý je získavaný z daňových priznaní. V celom procese je však malý háčik. „Informácia o vymeriavacom základe detí dôchodcu je daňovým tajomstvom,“ priblížila daňová poradkyňa Slovenskej komory daňových poradcov Alica Orda Oravcová.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Shutterstock

Takýto proces sa tak môže ľahko stať kameňom úrazu v mnohých rodinách. „Ľudia sa sťažujú na to, že akým právom sa toto daňové tajomstvo dostáva takýmto spôsobom na verejnosť. Je to v podstate otvorené pre všetkých členov rodiny. A vôbec pre každého a robí to veľké problémy,“ priblížila situáciu Valéria Pokorná z Jednoty dôchodcov Slovenska.

Sociálna poisťovňa (SP) však problém nevidí. „Podľa Zákona o sociálnom poistení sa pre poskytnutie vymeriavacieho základu nevyžaduje súhlas dotknutej osoby,“ vysvetlila hovorkyňa SP Zuzana Dvoráková.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Getty Images

Podľa Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky však zákon neuvádza, ktoré údaje budú uvedené v rozhodnutí. „Odôvodnenie je dôležitá časť rozhodnutia a výrok rozhodnutia vychádza zo spoľahlivo zisteného skutkového stavu veci, aby bolo vydané správne a zákonne. V odôvodnení sa uvádzajú všetky skutočnosti vrátane osobných údajov, ktoré sú brané do úvahy pri vydávaní rozhodnutia. Nedostatočné odôvodnenie rozhodnutia by mohlo spôsobiť jeho nezákonnosť z dôvodu nepreskúmateľnosti pre nedostatok dôvodov,“ uviedla hovorkyňa úradu Ivana Draškovič.

V celkovom stanovisku úradu informovala aj o fakte, že úrad už v danej veci dostal prvé podanie. „Úrad sa predmetnou vecou zaoberá a porušenie právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov smie konštatovať len rozhodnutím v konaní o ochrane osobných údajov,“ priblížila Draškovič.

Sociálna poisťovňa ignoruje vaše súkromie: Citlivé údaje sa presúvajú v nechránenej obálke

Problémom celého systému je aj fakt, že vaše osobné informácie prestávajú byť chránené už v momente ich odoslania. SP rozhodnutia totiž doručuje formou obyčajnej listovej zásielky. „Nás prekvapilo, že tieto písomnosti doručovali obyčajnou poštou. Napriek tomu, že obsahujú informácie o daňovom tajomstve,“ doplnila Oravcová.

„Správne mala Sociálna poisťovňa doručovať písomnosti do vlastných rúk. Tým pádom by vedeli, aké lehoty plynú obom stranám, čo sa v skutočnosti neudialo,“ myslí si daňová poradkyňa. Podľa odborníčky by mohol problém nastať aj v prípade súdneho sporu. Za doručenú sa pri ňom považuje zásielka s dátumom prebratia a podpisom. SP by tak v prípade súdneho sporu nemala ako súdu dokázať fakt, že zásielka bola skutočne doručená.