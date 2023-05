Matky a mladí nebudú mať časť príjmu oslobodenú od daní: Poslanci neposunuli návrh do druhého čítania

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok neposunuli do druhého čítania návrh novely zákona o dani z príjmov poslanca Igora Matoviča (OĽANO). Matky detí do 15 rokov a mladí do 25 rokov by od budúceho roka podľa návrhu nemali platiť daň z príjmu do určitej hranice. V roku 2024 to malo byť približne 2000 eur mesačne. Navrhoval tiež zrušiť časové obmedzenie vyplácania zvýšeného daňového bonusu 140 eur iba do decembra 2024, ako to platí v súčasnosti. Za návrh hlasovalo 57 zo 144 prítomných poslancov.