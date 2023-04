Rodičovské dôchodky majú veľký háčik! Kontroverzné tlačivo robí ľuďom problémy! Hádky aj strach

BRATISLAVA - Mal to byť nástroj na to, aby potomkovia mohli priamo pomôcť svojim rodičom v dôchodkovom veku. V mnohých rodinách však môže spôsobiť hotový rozvrat. Reč je o rodičovskom dôchodku. Novinka, s ktorou prišla vláda len pred pár mesiacmi, sa pomaly dostáva do praxe. Jej súčasťou je aj rozhodnutie o jeho priznaní, ktoré dostane každý rodič, ktorému na dôchodok vznikol nárok. Problémom však je, že okrem iného sa tam dočíta aj to, koľko jeho dieťa zarába. A to nie je každému pochuti.

Ak ste do konca februára nepožiadali o to, aby vaši rodičia rodičovský dôchodok nedostávali, automaticky im naň vznikol nárok. V tom prípade si v schránkach nájdu tzv. Rozhodnutie o priznaní rodičovského dôchodku. A práve v tom tkvie kameň úrazu. Dokument totiž musí zo zákona obsahovať informáciu, na základe čoho vznikol poistencovi nárok na dávku – inak povedané, musí obsahovať informáciu o tom, aký bol váš hrubý príjem v roku 2021. Váš rodič sa tak poľahky dozvie, koľko zarábate. Mnohým to už teraz spôsobuje vrásky na čelách. „V rodine sme mali nedávno spor, pretože brat potreboval požičať peniaze a matka navrhla, aby som mu ich dala ja. S tým som nesúhlasila a tak som zaklamala, že môj plat mne samej stačí len tak tak,“ vysvetľuje situáciu, do ktorej sa dostala, Mária. Tá sa na nás obrátila s otázkou, či sa jej mama musí o tom, koľko v skutočnosti zarobí, dozvedieť. „Obávam sa, že by to spôsobilo ďalšie problémy v našej rodine,“ dodala.

Archívne video: Seniori by mohli dostávať rodičovský dôchodok, uviedol minister práce Krajniak

To, aby jeho rodičia vedeli, koľko zarába, nechce ani Jozef, ktorý stále aj s bratom býva pod jednou strechou s matkou a otcom. Obaja na spoločnú domácnosť prispievajú rovnako. „Viem o tom, koľko približne zarába môj brat a s istotou je to menej, ako v mojom prípade. Už aj teraz majú občas rodičia aj môj brat poznámky o tom, že s tým, koľko zarobím, by som mohol dávať na spoločné výdavky aj viac. Nevedia pritom, aký je skutočne môj reálny príjem, ale keďže robím vedúceho, tiež si domysleli, že je to viac ako v prípade brata. Zaujíma ma, či rodičia teraz zistia, koľko zarábam, alebo viem tomu zabrániť,“ pýta sa s tým, že mu nepripadá spravodlivé, aby platil väčšiu časť výdavkov ako jeho brat len preto, že zarobí viac. „Ak rodičia zistia, aký je rozdiel v našich príjmoch, budú na to tlačiť,“ obáva sa. Celá vec vraj môže medzi ním a zvyškom rodiny narobiť len zlú krv.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Pravdou však je, že ak už vášmu rodičovi vznikol nárok na rodičovský dôchodok, vyhnúť sa tomu, aby váš rodič vedel, koľko zarábate, veľmi neviete. Rozhodnutie o priznaní rodičovského dôchodku aj s touto informáciou je totiž Sociálna poisťovňa zo zákona povinná zaslať všetkým. „V rozhodnutí budú uvedené mená a priezviská detí, vymeriavacie základy a suma rodičovského dôchodku za každé dieťa, od ktorého je odvodený nárok na rodičovský dôchodok,“ uviedla poisťovňa.

Jedinú výnimku budú mať tí, ktorých rodičom bude odklepnutá maximálna suma rodičovského dôchodku. Matematicky ide o prípady, kedy je výška vymeriavacieho základu dieťaťa bola vyššia ako 1,5 percenta jednej dvanástiny 1,2-násobku všeobecného vymeriavacieho základu. V rozhodnutí o rodičovskom dôchodku sa vtedy namiesto konkrétnej sumy vymeriavacieho základu dieťaťa uvedie všeobecne daná maximálne použiteľná suma vymeriavacieho základu. „Čiže ak rodičovi vznikol na základe príjmu dieťaťa v roku 2021 nárok na maximálny rodičovský dôchodok v roku 2023, Sociálna poisťovňa v rozhodnutí uvedie sumu 1 453,20 eur. Teda nezáleží na tom, či dieťa malo vymeriavací základ/hrubý príjem vo výške dvetisíc, tritisíc či päťtisíc eur, v rozhodnutí bude maximálna suma vymeriavacieho základu vo výške 1 453,20 eur,“ vysvetlila poisťovňa.

Galéria fotiek (3) Zdroj: gettyimages.com

Rozhodnutia o priznaní rodičovského dôchodku posiela Sociálna poisťovňa raz ročne. Dôchodcovia, ktorým bol starobný dôchodok priznaný po 28. februári 2023, dostávajú rozhodnutia o priznaní rodičovského dôchodku spolu s rozhodnutím o priznaní starobného dôchodku priebežne – ide o približne 2 700 novopriznaných starobných dôchodkov mesačne. „Najväčšia skupina poberateľov dôchodkov – hovoríme o približne 800 tisíc dôchodcoch, dostane rozhodnutie o priznaní rodičovského dôchodku v letných mesiacoch tohto roka. Ešte dodám, že rodičovský dôchodok bude v roku 2023 vyplatený v jednej platbe za celý rok. Od roku 2024 ho Sociálna poisťovňa začne vyplácať v pravidelných mesačných platbách. Rodičovský dôchodok nezvyšuje odvody na dôchodkové poistenie dieťaťa a tiež neznižuje budúci starobný dôchodok dieťaťa,“ uviedli.