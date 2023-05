Smer a SNS spojili sily: Stretnutie na Slavíne! Sloboda a mier nie sú samozrejmosťou, upozorňuje Fico

BRATISLAVA - Sloboda a mier nie sú samozrejmosťou a obete fašizmu nám to budú navždy pripomínať. Pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom a 78. výročia konca druhej svetovej vojny to na sociálnej sieti uviedol predseda Smeru-SD Robert Fico. Na cintoríne padlých vojakov sa zišli viacerí predstavitelia opozície.

Strana si pamiatku uctila na Slavíne v Bratislave, kde sú pochovaní vojaci Červenej armády. Odkaz výročia je podľa Fica znovu aktuálny. "Vojenský cintorín vo Zvolene a mnoho ďalších po celom Slovensku, kde je pochovaných tisíce vojakov našich osloboditeľov z Červenej armády, nám budú navždy pripomínať, že s vojnou vždy prichádza len nešťastie a s mierom prosperita," povedal Fico. Na mieste bol okrem predstaviteľov strany Smer aj bývalý prezident Ivan Gašparovič.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Facebook - Robert Fico

Pripojil sa aj predseda strany SNS a bývalý predseda Národnej rady Andrej Danko. "Čaputová dnes zneúctila Slavín. Dodnes nevieme, kto pomaľoval Slavín. Nečudoval by som sa, ak by to boli ľudia z jej okolia. 30. 9. musíme zastaviť liberalizmus. Na Slavíne ležia Rusi, Bielorusi i Ukrajinci a ďalší, ktorí padli za našu slobodu. Je hanba, že súčasní predstavitelia dnes vôbec neprišli," napísal Danko na sociálnej sieti. Podľa strany Smer na Slavín prišlo množstvo ľudí, ich počet sa odhaduje v tisíckach.