Analýza zverejnená Naďom potvrdzuje kompetenciu poverenej vlády darovať migy

BRATISLAVA - Darovanie stíhačiek MiG-29 Ukrajine formou medzinárodnej zmluvy vládnej povahy spadá do pôsobnosti dočasne poverenej vlády a je v súlade so zaužívanou praxou pomoci vo forme medzinárodných vládnych zmlúv. Vyplýva to z právnej analýzy, ktorú na sociálnej sieti zverejnil exminister obrany Jaroslav Naď.