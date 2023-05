Všetko, čo potrebujete vedieť o II. pilieri: Od začiatku mája je všetko inak! Pozor si musí dať najmä TÁTO skupina ľudí

BRATISLAVA – Veľké zmeny v tomto roku neobišli ani dôchodkový systém, pri ktorom sa mnohí z nás spoliehajú na dôstojne prežitú starobu. Jednou z najpodstatnejších zmien sú aj okolnosti týkajúce sa vstupu do II. Piliera dôchodkového sporenia, ktoré od 1. mája prešli výraznou zmenou. Tieto zmeny sa tak týkajú každého, kto si tento typ sporenia ešte nevybavil, no najväčšie zmeny sa týkajú študentov, ktorí sa chystajú do práce.

O svojom vstupe do II. pilier dôchodkového sporenia už nerozhodujete sami. Od pondelka (1. mája) vstúpila do účinnosti ďalšia časť novely zákona o starobnom dôchodkovom sporení. Táto zmena zahŕňa taktiež automatický vstup do II. piliera, ktorý nadobudne platnosť súbežne so vznikom prvého dôchodkového sporenia v I. pilieri do 40 rokov. Dobrovoľný vstup pritom nezaniká a týka sa najmä skupiny poistencov, ktorí si dôchodkové poistenie zaviedli, no dodnes nevstúpili do II. piliera.

Pripraviť sa musia najmä študenti: Veľké zmeny sa ich týkajú najviac!

Zmena v II. pilieri dôchodkového sporenia sa dotkne najmä študentov, ktorí svoju cestu na školách v tomto roku definitívne uzavrú a od 1. mája 2023 sa plánujú prvýkrát zamestnať. Automatický vstup sa dotýka taktiež osôb do 40 rokov, ktoré predtým nemali povinnosť platiť odvody na dôchodkové poistenie. „Tieto osoby budú mať možnosť počas prvých 180 dní od vzniku poistenia zvoliť si dôchodkovú správcovskú spoločnosť (DSS) sami, v opačnom prípade vyberie DSS Sociálna poisťovňa,“ informuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSV) SR.

Dôchodkové sporenie v II. pilieri nebude povinné! Automatizuje sa výhradne vstup

Pokiaľ patríte do skupiny ľudí, ktorí dôchodkovému sporeniu neveria, nestrácajte hlavu. Možnosť byť súčasťou v II. pilieri sa od 1. mája NESTÁVA povinnosťou. Každý človek, ktorý bude automatický zaradený do druhého dôchodkového sporenia bude mať možnosť vystúpiť. Lehota na vystúpenie je stanovená na dva roky, a tak budete mať možnosť kedykoľvek v priebehu tejto lehoty vystúpiť. Ak sa však rozhodnete odísť a svoje kroky neskôr oľutujete, poisťovňa ponúka možnosť opätovne do II. piliera vstúpiť.

Rezort práce informuje aj o tom, ako sa o svojom vstupe do dôchodkového sporenia vôbec dozviete. „Každému poistencovi, ktorému vznikne nárok na automatický vstup do II. piliera, zašle Sociálna poisťovňa v lehote 60-tich dní informačný list, v ktorom mu oznámi vznik účasti na starobnom dôchodkovom sporení,“ priblížili. V liste budú obsiahnuté aj informácie o tom možnostiach uzatvorenia zmluvy o doplnkovom dôchodkovom sporení (DDS) s bankou, ktorú si sami zvolíte.

Automatický vstup sa však netýka tých ľudí, ktorým dôchodkové poistenie vzniklo pred 1. májom 2023. Táto skupina ľudí tak môže do II. piliera vstúpiť dobrovoľne, a to až do 40 rokov veku. Podmienkou pre vstup sa tak stáva tradičné uzatvorenie zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s ľubovoľnou DDS.