Školský výbor odobril novelu školského zákona s viacerými pozmeneniami

Vďaka novele školského zákona by sa mal zaviesť právny nárok na prijatie dieťaťa v materskej škole od troch rokov od septembra 2025. Dočasne poverený minister školstva, vedy, výskumu a športu Ján Horecký to označil za kľúčový bod novely, od ktorého neplánuje ustúpiť. Za dôležité považuje aj podporné opatrenia.

Archívne video: SaS podporí novelu školského zákona, dohodla sa s Hegerom a Horeckým

"Pozmeňujúce návrhy sú výsledkom kompromisu," povedal Horecký. Ide napríklad o to, že sa z novely vypustil kľúč, podľa ktorého by vyššie územné celky mali financovať napríklad školské jedálne tak, ako ich financujú obce. Je rád, že sa do zákona dostala aj pozícia stredného manažéra, takzvaného supervízora.

Podpredseda školského parlamentného výboru Jozef Habánik (Smer-SD) poznamenal, že pozmeňujúce návrhy si pre krátkosť času ešte nestihol preštudovať. V pléne plánuje Smer-SD podľa neho predložiť vlastné pozmeňujúce návrhy.

Branislav Gröhling ocenil definíciu segregácie v zákone

Poslanec Národnej rady SR Branislav Gröhling (SaS) ocenil, že sa do návrhu zákona dostala definícia segregácie. Poukázal na to, že súčasná verzia novely školského zákona je podobná tomu, čo pripravovali na ministerstve ešte za jeho pôsobenia. "Momentálne je novela akceptovateľná," povedal. Poukázal na to, že pre neho je dôležité, aby sa nezasahovalo do reformy poradenského systému. V prípade, že dôjde k zásahom do tejto oblasti, SaS bude zvažovať podporu tejto novely.