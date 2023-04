Doležal tvrdí, že v satelitných obciach Bratislavy je dopyt po nových koľajových tratiach

BRATISLAVA - V satelitných obciach Bratislavy sa pre nárast výstavby a dopravné komplikácie zvyšuje dopyt po koľajovej doprave. Riešením by mohla byť výstavba dvoch nových regionálnych železničných tratí – z Vajnôr do Pezinka a z Lamača do Lozorna. Zároveň bratislavské letisko spúšťa štyri nové pravidelné letové linky. Počas štvrtkového livestreamu to povedal dočasne poverený minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina).

Výstavba dvoch nových železničných tratí podľa Doležala ešte nie je hotová vec. Vyplýva však z memoranda o spolupráci na príprave týchto projektov, ktorú okrem ministerstva dopravy podpísali štatutári Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) a Železníc Slovenskej republiky (ŽSR). "Je to potenciálna nová trať, je po nej dopyt. Sú to satelitné obce Bratislavy, ktoré potrebujú dopravnú obsluhu. Ak sa tam zástavba ešte rozšíri, tak tam doprava bude kolabovať, čo si bude žiadať koľajovú dopravu," vyhlásil Doležal.

Prvá z plánovaných tratí by mala viesť z mestskej časti Bratislava-Vajnory do Pezinka

Prvá z plánovaných tratí by mala viesť z mestskej časti Bratislava-Vajnory do Pezinka cez Chorvátsky a Slovenský Grob. V rámci tohto projektu by mala byť zrekonštruovaná aj železničná stanica vo Vajnoroch. Druhá nová železničná trať by mala viesť z Lamača cez Záhorskú Bystricu a Stupavu až do Lozorna. Plánuje sa však aj nová trať v Nitrianskom kraji, konkrétne prepájajúca Nitru s Trnovcom nad Váhom.