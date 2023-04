Slováci sa konečne dočkajú zlomu: Blíži sa šokujúca zmena pri cene benzínu, slová analytika vás dostanú

Ilustračné video:

Zatiaľ čo v posledných týždňoch sme za benzín zaplatili v priemere 1,605 €/l a za naftu 1,493 €/l, v tomto týždni sa karta obrátila. Cena nafty klesla v priemere o skoro 2 centy za liter a pozitívny obrat sme mohli zaznamenať aj pri cenách benzínu, pri ktorých hodnota za liter klesla v priemere tiež o 2 centy.

Vývoj cien PHM za posledné 4 kalendárne týždne (Štatistický úrad SR). Týždeň Natural 95 (eur/ l) Diesel (eur/ l) 12. týždeň (20. 3.- 26. 3.) 1,508 1,524 13. týždeň (27. 3.- 2. 4.) 1,532 1,501 14. týždeň (3. 4.- 9. 4.) 1,601 1,496 15. týždeň (10. 4.- 16. 4.) 1,605 1,493

S novými hodnotami na cenových tabuliach čerpacích staníc by sme tak za priemernú plnú nádrž (70 l) zaplatili výrazne menej. Zatiaľ čo pri pôvodných cenách 95 oktánového benzínu by ste pri pokladni uvideli sumu 112,35 €, pri dnešnej cene 1,585 €/l by vás rovnaký objem paliva vyšiel len na 110,95€. Rovnaký pokles zaznamenala aj nafta, ktorá klesla pod magickú hranicu 1,50 € a s novou hodnotou 1,478 by ste zaplatili len 103,46 €. Takto pred týždňom by vás však plná nádrž nafty vyšla až na 104,51€.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Topky/ Ramon Leško

Karta sa obracia v prospech spotrebiteľov, cena ropy sa premietne aj na čerpacích staniciach

Na pozitívny obrat reagoval aj analytik Československej obchodnej banky (ČSOB) Marek Gábriš. „Ceny pohonných látok sa v 15. kalendárnom týždni vyvíjali zmiešane. Nafta mierne poklesla, naopak, benzín zdražel. Najpredávanejší, 95-oktánový benzín je najdrahší od novembra minulého roka. Nafta má zase najnižšiu cenu od marca 2022. V tomto a nasledujúcom týždni by však mohol byť priestor na obrat," myslí si Gábriš.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Topky/ Ramon Leško

Podľa Gábriša došlo na svetových trhoch k výraznému poklesu cien ropy. „Ľahká ropa WTI v priebehu posledných siedmich dní zlacnela asi o 7 % a dostala sa na najnižšiu úroveň od konca predchádzajúceho mesiaca. Zhruba v rovnakom rozsahu poklesol aj severomorský Brent a jeho cena za jeden barel je taktiež asi na úrovni spred troch týždňov. Rovnakým smerom sa hýbe aj cena nafty na európskych komoditných trhoch, keď na konci týždňa registruje týždenný pokles o viac ako 6 %," priblížil analytik ČSOB.