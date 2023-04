Štvú vás podvodné akcie? Hirmanov rezort avizuje novinku, ktorá im dá stopku, očakávania sú veľké!

Archívne video:

Slovensko sa po novom musí pripraviť na nový zákon, ktorého cieľom je ešte väčšia ochrana spotrebiteľov. Ministerstvo hospodárstva (MH) SR sa na základe nariadení EÚ rozhodlo priniesť nové požiadavky pri zmluvách uzatváraných na diaľku, ktoré majú nadväzovať na postupujúcu digitalizáciu. Očakávať však môžete aj novú reklamačnú lehotu, či lehotu na vrátenie tovaru bez udania dôvodu, pričom tá sa v niektorých prípadoch predĺži až na 30 dní.

Galéria fotiek (6) Česká obchodná inšpekcia upozorňuje na rizikové e-shopy

Zdroj: Thinkcstock.com

Tento návrh z dielne rezortu vnútra by mal po schválení v parlamente od 1. augusta tohto roka nahradiť aktuálne platný zákon o ochrane spotrebiteľa. Nový zákon by mal mimo zjednotenia a modernizácie právnej úpravy transportovať aj viaceré smernice Európskeho parlamentu (EP) a Rady EÚ. Nová legislatíva by tak mala priniesť nové nariadenia na ochranu spotrebiteľa, no zároveň vypustiť tie, ktoré sú dnes už neaktuálne alebo nadbytočné.

Pozreli sa hlavne na nariadenia, ktoré nemajú základ v práve EÚ. Nový zákon by tak mal upustiť napríklad od povinnosti vypracovania odborného posúdenia pri reklamáciách výrobkov, poskytovania potvrdenia o vybavení reklamácie, či ohlasovanie zrušenia prevádzkarne obci.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Getty Images

Malí a strední podnikatelia si môžu vydýchnuť, nový systém bude spravodlivejší

Zákon by mal podľa ministerstva zároveň posilňovať preventívne a výchovné pôsobenie. Zavádza totiž nové inštitúty, ktoré umožňujú zníženie či odpustenie sankcie v prípade, ak obchodník príjme zodpovednosť za protiprávne konanie a ukončí porušovanie právnych predpisov. Ak chce obchodník novozavedený inštitút využiť, musí taktiež odstrániť následky svojho konania a odškodniť spotrebiteľov, ktorých práva boli porušené.

Galéria fotiek (6) Karel Hirman

Zdroj: Topky/ Vlado Anjel

„Súčasne sa v základných predpisoch z oblasti ochrany spotrebiteľa revidujú sankčné ustanovenia tak, aby sa pri ukladaní pokuty zohľadňoval obrat obchodníka, a ukladané sankcie tak mohli byť spravodlivejšie a proporcionálnejšie s pozitívnym vplyvom predovšetkým na malé a stredné podniky,“ dodal rezort hospodárstva v predkladacej správe.

Galéria fotiek (6) Obvinenie obchodníka s kryptomenami za falšovanie dokumentov.

Zdroj: TASR/Ryu Hyo-lim/Yonhap via AP

Klamlivé akcie sa stanú minulosťou, cena musí byť po novom označená správne

Doteraz známou praktikou bolo umelé navýšenie cien, ktoré následne predajca znížil a prezentoval ich ako akciové. Jednou z výrazných a dávno potrebných noviniek bude preto zavedenie novej regulácie označovania cien pri znižovaní ceny. Táto zmena tak predstavuje novú povinnosť pre obchodníkov uvádzať reálne zľavy. Tie sa napokon vypočítajú podľa najnižších cien za posledných 30 dní pred uvedením akciovej ceny.