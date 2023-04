Reforma verejnej správy si vyžaduje čas: Dôležité je, aby nevznikli chyby

archívne video ZMOS nesúhlasí s rozpočtom, len s kompenzáciami pre samosprávy

Združenie k problematike vypracovalo štúdiu, navrhuje ísť cestou tzv. centier zdieľaných služieb. Toto riešenie podľa šéfa ZMOS-u umožní zachovať súčasný počet obcí na Slovensku. Materiál už podľa jeho slov predstavili rezortom financií aj vnútra. "Verejnú správu musíme zmodernizovať alebo optimalizovať. Zaoberáme sa tým už roky. Samozrejme, máme svoje predstavy. Vychádzame z aplikačnej praxe, získanej z terénu, pretože sú veci v rámci sociálnej aj technickej infraštruktúry, ktoré treba posunúť ďalej. Žijeme v 21. storočí a tejto meniacej sa dobe treba prispôsobiť aj samosprávu," uviedol Tréger.

Dodal, že verejnú správu by dal reformovať samosprávam, ak by mal tú kompetenciu. Zdôvodnil to tým, že mestá a obce si nemôžu dovoliť spraviť niečo, čo by nefungovalo. "Dali by sme záruku, že by to bolo lacnejšie, kvalifikovanejšie a rýchlejšie," povedal. Tréger ubezpečil, že ZMOS je v otázkach reformy nápomocný. "Boli sme prizvaní na dve rokovania, kde sme povedali našu predstavu, hlavne čo sa týka kompetencií. Je nutné to naozaj do detailu odkomunikovať s tými, ktorí verejnú prax zažívajú denno-denne a ktorí žijú život samosprávy," poznamenal.

Ministerstvo vnútra pripravuje návrh reformy verejnej správy. Zameraná má byť na okresné úrady, prenesený výkon štátnej správy, miestnej a regionálnej samosprávy a dvojstupňovej úrovne správy miest Bratislavy a Košíc. Východiská návrhu zatiaľ nie sú verejnosti známe, rezort o nich rokoval na marcových zasadnutiach komisie pre reformu verejnej správy so zástupcami združení samospráv. Ministerstvo neplánuje reformu uskutočniť do konca volebného obdobia, aktuálne je v internej fáze príprav.