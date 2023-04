Hlas-SD spúšťa národnú petíciu, požiadavkami chce zaviazať budúcu vládu

Prvou požiadavkou petície je, aby budúca vláda zastavila zvyšovanie cien energií a potravín súkromnými korporáciami. Strana tak navrhuje vrátiť kontrolu nad strategickými energetickými spoločnosťami do rúk štátu. "Nikto nechce porušovať zákon. Nikto nehovorí ani o tom, že ideme niekomu niečo zhabať, avšak na druhej strane štát musí mať jasnú kontrolu," poznamenal Pellegrini. Nová vláda by sa tiež mala zaoberať cenotvorbou potravín a v prípade potreby by mala zasiahnuť "tvrdou rukou".

Petícia by tiež mala zaviazať vládu, aby chránila dôchodcov, rodiny a slabých pred zdražovaním. Mala by im garantovať skutočný 13. dôchodok a mimoriadnu finančnú pomoc formou automatu, uviedol Pellegrini.

Pokračuje, že posledným bodom je zníženie platov politikov, ak sa vláde po roku nepodarí zastaviť prepad životnej úrovne Slovákov. "Mala by platiť zásada, že pokiaľ sa po nástupe do vlády nezlepší životná úroveň ľudí alebo sa im zhorší, či ostane zlá, tak sa musí zhoršiť aj úroveň politikov," poznamenal Pellegrini. Pre Hlas bude názor ľudí vyjadrený v petícii záväzný. Petícia by podľa neho mohla byť súčasťou volebného programu strany a aj súčasťou podmienok na vstup Hlasu do vládnej koalície

V prípade, že sa prezidentka SR Zuzana Čaputová nerozhodne vymenovať úradnícku vládu, mimoparlamentný Hlas-SD sa pokúsi získať podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady (NR) SR. Tá by mohla Čaputovú vyzvať, aby zobrala vláde poverenie. Predseda strany Peter Pellegrini to uviedol v pondelok. Pripomína, že dočasne poverenej vláde nevie aktuálne parlament vysloviť nedôveru. "Tejto vláde by sme mohli vysloviť nedôveru tak, že NRSR vyzve prezidentku, aby odobrala poverenie Eduardovi Hegerovi," povedal Pellegrini. Dodal, že sa o to pokúsia, ak Čaputová nebude aktívna a rozhodne sa Hegera nechať na poste dočasne povereného premiéra.