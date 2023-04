Peňažné príspevky pre ťažko zdravotne postihnuté osoby sa môžu zvýšiť

Galéria fotiek (2) Ilustračné foto

BRATISLAVA - Hodnota majetku, ktorú môže zdravotne ťažko postihnutá osoba vlastniť popri poberaní peňažných príspevkov, sa môže zvýšiť. Rovnako by mohli vzrásť sumy peňažných príspevkov pri kúpe osobného motorového vozidla a sumy peňažného príspevku na úpravu bytu a rodinného domu. Vyplýva to z návrhu novely zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, ktorý do Národnej rady (NR) SR predložila skupina poslancov hnutia OĽANO.