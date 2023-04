Výrazne zadlžené samosprávy by sa po 15 rokoch mohli zbaviť svojich dlhov

Galéria fotiek (2) Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

BRATISLAVA - Výrazne zadlžené obce, mestá či mestské časti by sa po 15 rokoch v nútenej správe mohli zbaviť zostávajúcich dlhov. Vyplýva to z návrhu novely zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ktorý do Národnej rady (NR) SR predložila skupina poslancov Sme rodina, SaS a nezaradených.