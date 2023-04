Strana Jablko požiada o registráciu v polovici apríla: V máji chce snem

"Podpisy sme vyzbierali skôr ako sme pôvodne predpokladali," uviedla Ďuriš Nicholsonová s tým, že ešte čakajú na ďalšie z regiónov. Ozrejmila, že podmienkou na vstup do strany Jablko má byť podpis manifestu, ktorý chcú prijať na ustanovujúcom sneme. Obsahovať má napríklad odmietnutie extrémizmu a právnej neistoty.

VIDEO TK strany Jablko: Lucia Ďuriš Nicholsonová informuje o žiadosti o registráciu a plánovanom sneme

V máji sa strana podľa Ďuriš Nicholsonovej pozrie na aktuálne prieskumy preferencií, vyhodnotí svoje postavenie a zváži možnosti. "Prvá možnosť je rokovanie o spájaní sa," uviedla. Ak by pred voľbami nemali výtlak, strana je pripravená stiahnuť sa z volieb a odporučiť svojim voličov iný subjekt. Zatiaľ nepovedala ktorý. Na odstúpenie z volieb nebude vyzývať iné subjekty. Myslí si však, že by to mala byť povinnosť každého politika. Upozornila, že ak v septembrových voľbách prepadnú hlasy demokratických voličov, výsledok môže byť katastrofa a do vlády sa môžu dostať extrémisti.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Pri prípadnom spájaní sa s inými stranami bude pre Jablko dôležitá programová štruktúra, presadzovať chce napríklad štrukturálnu reformu regiónov. Ďuriš Nicholsonová uviedla, že rokovala napríklad s dočasne povereným premiérom Eduardom Hegerom ešte predtým, ako vytvoril stranu Demokrati.