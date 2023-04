Štát by mohol zväzu protifašistických bojovníkov prispievať 600 000 eur

Galéria fotiek (1) Ilustračné foto

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

BRATISLAVA - Štát by mohol Slovenskému zväzu protifašistických bojovníkov ročne prispievať 600.000 eur, príspevok by sa zároveň mohol každoročne zvyšovať o infláciu. Vyplýva to z novely zákona o protifašistickom odboji, postavení a pôsobnosti Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Do Národnej rady (NR) SR ju predložili opoziční poslanci Smeru-SD Boris Susko a Marián Nemky spolu s nezaradeným poslancom Matúšom Šutajom Eštokom.