Dovolenková nočná mora: Vybaviť pas začína byť hotová alchýmia, pár minút po otvorení a byrokracia vám dá KO

BRATISLAVA - Ak sa chystáte vybaviť si cestovný pas v tomto období, treba sa obrniť trpezlivosťou. Na vlastnej koži sme sa o tom presvedčili na jednom z najväčších klientskych centier rezortu vnútra a zároveň okresnom úrade v bratislavskom Ružinove. Podľa inštruktážneho videa polície spred niekoľkých rokov by malo ísť všetko ako po masle ale ... nejde. Je niekoľko minút po začiatku stránkových hodín a vám nezostáva nič iné, len sa otočiť na päte a ísť domov. Zisťovali sme prečo!

Do Klientskeho centra MV SR sme sa vybrali v pondelok ráno. V úvode treba povedať, že sme postupovali presne podľa pokynov videa policajnej stránky, ktoré zverejnili na sociálnej sieti Facebook pred niekoľkými rokmi. Cestovný pas sa dá vybaviť z ktoréhokoľvek najbližšieho pracoviska, kde sa nachádzate, nemusí teda ísť o pracovisko vo vašom bydlisku z občianskeho preukazu.

Ak si vybavujete prvý pas, ako v našom prípade, nie je potrebné nosiť so sebou žiadne iné dokumenty okrem občianskeho preukazu. Zaplatíte správny poplatok (kolok) a z tabletového kiosku si necháte vytlačiť poradové číslo, podľa ktorého viete, kam sa v daný moment dostaviť a postupne si ten-ktorý preukaz vybaviť. Podľa inštruktážneho videa má všetko trvať pár minút, prinajhoršom hodín. No my sme na mieste zažili presný opak.

Realita je iná, pár minút po začiatku stránkových hodín je už neskoro

Stránkové hodiny v Klientskom centre v Bratislave v pondelok ráno začínajú o 8:00. Na miesto sme prišli len desať minút po tomto čase, keď sa nás pani pri obslužnom kiosku spýtala, na vybavenie akej záležitosti čakáme. Po tom, ako sme jej povedali, že ide o cestovný pas, rovno nám povedala, že toto na danom stanovišti nebude možné, keďže sú už vyzbierané všetky čakacie lístky. Máme to vraj skúsiť na pracovisku vedľa.

Vyskúšali sme preto aj ostatné kiosk tablety v rámci Klientskeho centra, no každý z nich vypisoval len jediné - bol dosiahnutý maximálny počet lístkov pre tento stránkový deň. Ako sme už vyššie uviedli, bolo len desať minút po začiatku stránkových hodín a táto požiadavka už bola nerealizovateľná. Stránkové hodiny pritom v pondelok trvajú až do 15:00.

Ani na ďalšom pracovisku sme nepochodili

Vybrali sme sa teda na ďalšie pracovisko v rámci ministerstva vnútra. Nepochodili sme však ani v ďalšej lokalite v rámci Ružinova OR PZ Bratislava II, konkrétne na Ružinovskej ulici, kde sme narazili na identický problém. To bolo v čase, keď ešte nebolo ani deväť hodín ráno.

Problémy mali viacerí

Vzápätí sme obdržali spätnú väzbu od našej čitateľky, ktorá popisovala presne rovnaký problém. Pani však prišla ešte v čase, keď sa jej lístok ušiel. "Vybavujem sebe a svojim deťom pas aktuálne na klientskom centre v Bratislave Tomášikova ulica. Ráno o ôsmej je tu takáto rada a 8.15 vám už nedajú lístok, pretože majú obsadené kapacity! Je toto prosím vás normálne? Pýtam sa. Dostala som lístok a budem tu minimálne do 11 hodiny. Ďakujem pekne za zverejnenie situácie na klientskom centre aj ostatným občanom s tým, že kompetentní by mohli dať veci do poriadku," popisuje rozhorčená žena, ktorá sa pravdepodobne na rad dostala až o niekoľko hodín.

To sú tie dni, keď sa to celé "nakopí", povzdychli si na policajnom riaditeľstve

Po toľkých negatívnych skúsenostiach sme sa už boli na situáciu pýtať aj na Krajskom riaditeľstve PZ v Bratislave, pre tunajších známejšom ako U dvoch levov. "To viete, to sú tie dni, keď sa toho veľa nakopí a všetci prídu naraz," povzdychol si už len pracovník za prepážkou, ktorý nás odkázal na už navštívené Klientske centrum na Tomášikovej ulici.

Opýtali sme sa aj Ministerstva vnútra SR, či je takáto situácia v pondelok ráno uprostred apríla bežná a či majú nformácie, prečo občania tak húfne žiadajú o cestovné pasy práve teraz. Klientske centrum v Bratislave je najvyťaženejšie pracovisko na Slovensku, keďže jeho služby využívajú nielen obyvatelia mesta s trvalým pobytom, ale z podstatnej časti aj osoby, ktoré v hlavnom meste pracujú. Pritom o vydanie pasu možno požiadať na ktoromkoľvek oddelení dokladov na Slovensku. V samotnom hlavnom meste sú okrem KC na Tomášikovej ulici k dispozícii ďalšie tri: na Ružinovskej 1/b, na ul. Schneidera Trnavského 1 a na Záporožskej 8," reagoval rezort, pričom už aj podľa našej skúsenosti bolo pracovisko na Ružinovskej ulici vyťažené.

Odporúčame využívať menej zaťažené pracoviská, reaguje ministerstvo

Rezort odporúča verejnosti požiadať o vydanie dokladu na menších pracoviskách, kde sú čakacie doby podľa ich záverov výrazne kratšie. "Kapacity každého oddelenia dokladov sú dimenzované na určitý počet výkonov za deň, pričom vyvolávací systém zohľadňuje aj rezervácie. Záujem o cestovné doklady začína stúpať každoročne na jar, kedy sa ľudia začínajú pripravovať na zahraničné dovolenky. Pasy vybavujú najmä deťom. Toto obdobie cca do konca júna je v znamení tzv. pasovej sezóny," prízvukuje polícia.