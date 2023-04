Nespotrebované lieky treba odniesť do lekárne: Nevyhadzujte ich

Galéria fotiek (1) Ilustračné foto

BRATISLAVA - Nespotrebované lieky treba odniesť do lekárne. Nemajú sa vyhadzovať ani splachovať. Nesprávnou likvidáciou môžu preniknúť do pôdy i podzemných vôd a zaťažiť tak životné prostredie či ohroziť verejné zdravie. Upozornil na to Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) na sociálnej sieti.