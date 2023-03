Zdravotníci sú na nohách: Objavila sa smrteľná pleseň! Nefungujú na ňu lieky, každý druhý nakazený zomiera

WASHINGTON - Záhadná, smrteľná pleseň momentálne zamestnáva výskumníkov v USA: Pretože nikto nevie, odkiaľ presne kvasinková huba Candida auris pochádza. Patogén je odolný aj voči mnohým liekom a dezinfekčným prostriedkom. Počet nakazených v niektorých štátoch USA je podľa odborníkov „znepokojivý“. Podľa americkej zdravotníckej agentúry takmer polovica pacientov, ktorí sa nakazia plesňou, zomrie do 90 dní.

Tento patogén bol objavený len relatívne nedávno a odvtedy spôsobuje starosti zdravotníckym úradom na celom svete. Kvasinková huba Candida auris bola objavená len v roku 2009 a odvtedy dobýva svet. Aktuálne údaje z USA ukazujú mnoho infekcií v niektorých štátoch.

Podľa amerických úradov zomrel každý druhý nakazený človek

"Toto sú už značné čísla prípadov a huba nie je ani rozšírená vo všetkých štátoch," vysvetlil podľa n-tv.de Oliver Kurzai z univerzity vo Würzburgu, vedúci Národného referenčného centra pre invazívne plesňové infekcie. "To je znepokojujúce." Bežné príznaky zahŕňajú vysokú horúčku a zimnicu. Ako informoval denník New York Times s odvolaním sa na americký zdravotnícky úrad CDC, každý druhý infikovaný pacient zomrel približne do troch mesiacov – je však ťažké povedať, koľko úmrtí možno pripísať priamo hube, pretože títo ľudia museli predtým zápasiť s niekoľkými ďalšími zdravotnými problémami.

Koronavírus uľahčil šírenie

Koronavírusová pandémia očividne podporila šírenie plesne: na jednotkách intenzívnej starostlivosti bolo oveľa viac - predovšetkým starších - pacientov, medzi ktorými sa patogén mohol ľahko rozšíriť. Okrem toho zvýšené používanie steroidov pomohlo hubám, pretože oslabujú imunitný systém a podporujú superinfekciu, povedal Tom Chiller, šéf jednotky pre plesňové infekciev CDC.

Problém je v tom, že patogén preukázal odolnosť voči niektorým antimykotikám (lieky na boj proti napadnutiu plesňami) a mnohým dezinfekčným prostriedkom. Aj keď zdravým ľuďom huba v prípade nákazy nespôsobuje žiadne problémy, jej šírenie v nemocniciach a opatrovateľských zariadeniach je nebezpečné – najmä pre ľudí, ktorí sú už chorí alebo majú oslabený imunitný systém.

Huba môže postihnúť oči, kosti a vnútorné orgány

Prenáša sa kontaktom, nemôže sa šíriť vzduchom. "Candida auris je celosvetovo rozšírená kvasinka, ktorá môže spôsobiť invazívnu kandidózu v krvi, srdci, centrálnom nervovom systéme, očiach, kostiach a vnútorných orgánoch," varovala Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).

Americký zdravotnícky úrad ju už v roku 2019 klasifikoval ako „naliehavú hrozbu“ – v štátoch existuje ohlasovacia povinnosť. V posledných rokoch sa však šírenie zrýchlilo, ako úrad zistil v štúdii. V roku 2016 (rok objavenia huby v USA) to bolo 53 prípadov, v roku 2021 to bolo už 1471 prípadov – to zodpovedá zdvojnásobeniu oproti predchádzajúcemu roku 2020, v ktorom bolo zaznamenaných 756 prípadov.

V prípade prepuknutia v zdravotníckom zariadení sa patogén môže ukázať ako mimoriadne nepoddajný: v rokoch 2015 a 2016 bolo zamorené kardiochirurgické oddelenie londýnskej nemocnice – huba sa dokonca dostala do krvného obehu deviatim pacientom. Trvalo 16 mesiacov, kým sa stanica opäť stala sterilnou. Na jednotke intenzívnej starostlivosti v Oxfordskej univerzitnej nemocnici prepuknutie trvalo 2,5 roka - bolo postihnutých 70 ľudí.

Život ohrozujúce plesňové infekcie sú zriedkavé

To, že je patogén taký nepoddajný, je spôsobené jeho nenáročnosťou: Ako vysvetľuje mikrobiológ Kurzai, pleseň dokáže prežiť na povrchoch celé mesiace. To, že sa pleseň môže ľahko prenášať medzi ľuďmi, je „výnimkou pre plesne, ktoré by mohli spôsobiť život ohrozujúce infekcie,“ vysvetlil Bernhard Hube z Leibnizovho inštitútu pre výskum prírodných látok a biológiu infekcií v Jene.