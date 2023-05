Škandál na školskej akcii v Banskej Bystrici: Guláš varili a podávali kotlebovci! Podujatie zneužili, tvrdí mesto

Na ZŠ Pieninská sa cez víkend konalo podujatie s názvom Planéta Zem sa usmieva, ktoré bolo vyvrcholením ročnej práce žiakov v oblasti environmentálnej výchovy. Varenie a podávanie guláša na akcii zabezpečovali i viacerí členovia strany Kotlebovci-ĽSNS, fotografie v zásterách a šiltovkách s logom strany na sociálnej sieti zverejnil predseda strany Marian Kotleba. Vedenie školy a mesto Banská Bystrica, ktoré je jej zriaďovateľom, sa od konania dištancujú a poukazujú na zákon, ktorý zakazuje činnosť politických strán a ich propagáciu v školských zariadeniach.

"V rámci príprav a rozdelenia jednotlivých úloh Rada rodičov navrhla, že počas školskej akcie zabezpečí varenie a podávanie guláša všetkým účastníkom. Radou rodičov poverená osoba však zneužila podujatie na propagáciu vlastnej politickej strany. Riaditeľka školy priamo na podujatí vyzvala osoby zodpovedné za varenie guláša, aby upustili od politickej prezentácie," uviedla hovorkyňa primátora Dominika Adamovičová.

S propagáciou nesúhlasí ani strana

Strana Kotlebovci-ĽSNS v stanovisku uviedla, že k porušeniu školského zákona počas akcie na ZŠ nedošlo a nesúhlasí s tvrdením, že by na podujatí bola strana propagovaná. "Rodič jedného zo žiakov na akcii pomohol poskytnúť jedlo, ale žiadna propagácia v zmysle toho, že by sa tam niečo rozdávalo, že by boli nejaké prejavy alebo by niekto aktívne propagoval našu stranu, nič také tam nebolo," skonštatoval hovorca strany Martin Beluský.

Školský úrad v Banskej Bystrici v súvislosti s prípadom upozornil riaditeľov základných škôl na to, aby boli obozretní a v budúcnosti neumožnili podobným spôsobom zneužívať školské akcie. "Zároveň všetkých politikov dôrazne žiadame, aby do apolitických priestorov nevťahovali svoje politické aktivity," dodala Adamovičová.