Matovič urobí všetko, aby ľudia dostali 500 eur za účasť vo voľbách: Má pripravené záložné plány

Galéria fotiek (1) Igor Matovič

Zdroj: Topky/Ramon Leško

BRATISLAVA - Líder OĽANO Igor Matovič urobí všetko pre to, aby ľudia za účasť vo voľbách dostali 500 eur. Ak návrh neprejde, má pripravený plán B aj C. Návrh chce hnutie OĽANO "presadiť za každú cenu". Vo štvrtok to uviedol Matovič na tlačovej konferencii v Národnej rade (NR) SR.