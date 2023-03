Rušenie aktivačných prác vyvoláva emócie. Rómski starostovia sa búria. Minister Krajniak pritvrdil!

Aktivačný príspevok sa prvýkrát začal poskytovať v roku 2004, keď bolo veľa nezamestnaných a málo pracovných miest. Cieľom bolo, aby ľudia nestratili pracovné návyky a mal slúžiť ako prechod medzi poberaním dávky v hmotnej núdzi a zamestnaním sa na trhu práce. „V praxi to vyzeralo tak, že väčšina uchádzačov o prácu si zamestnanie nehľadala, pretože im vyhovovalo poberanie aktivačného príspevku,“ povedal minister Krajniak. Pre topky.sk zdôraznil, že rušenie aktivačného príspevku nie je to len akýmsi „výmyslom“ jeho rezortu, ale je to aj odporúčanie Európskeho sociálneho fondu. Navyše pracovný trh sa na Slovensku za posledných 20 rokov radikálne zmenil.

„Len za posledné dva mesiace nám počet voľných pracovných miest, ktoré sú nahlásené na úrade práce, vzrástol o desať tisíc. V súčasnosti je 80 tisíc voľných pracovných miest. Štruktúra voľných pracovných miest je naozaj pestrá. V kontexte k aktivačným prácam chcem zdôrazniť, že až 12 tisíc nahlásených pracovných pozícií sú vhodné aj pre uchádzačov, ktorí pracovali v aktivačných prácach,“ vysvetlil nedávno v rozhovore pre náš portál štátny tajomník Juraj Káčer.

Minulý týždeň šéf parlamentného výboru pre sociálne veci za SaS Vladimír Ledecký si pozval na tlačovú besedu rómskych starostov, ktorí neskrývali rozčarovanie. Podľa Ledeckého slov boli slabo informovaní o finančných prostriedkoch. Ministerstvo oponuje a tvrdí: „Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 6.marca 2023 písomne informovalo ZMOS, Úniu miest a Združenie samosprávnych krajov SK8 o ďalších možnostiach aktivácie svojich občanov. Rovnako túto informáciu dostali všetky úrady práce a informovali aj starostov celkom 2634 dotknutých obcí, ktoré mali uzatvorené dohody k aktivačným prácam. Rovnakú informáciu k aktivácií dostalo aj združenie rómskych obcí,“ oponuje rezort práce. Vysvetľuje, že pre mestá a obce a nimi zriadené organizácie sú na tento účel k dispozícií dva projekty. A to nový projekt „Podpora udržania pracovných návykov,“ ktorý je financovaný zo štátneho rozpočtu a ďalší projekt financovaný zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu.

Starostka obce Zámutov Jozefína Tomášová sa na tlačovej besede SaS nechala počuť, že nezamestnaným chcú znížiť aktivačné práce, ale nedali im možnosti. „Minister povedal, že je pripravených 9000 pracovných miest, ale za prácou treba niekedy dochádzať 400 kilometrov,“ povedala Tomášová. Dodala, že niektorí ľudia nemajú peniaze na cestovanie a oblečenie.

Minister pre topky.sk zdôraznil, že zamestnávatelia sú ochotní zamestnancov voziť do práce. „Práve na základe zistení z praxe prinášame skutočnú pomoc pre nezamestnaných a chceme podporovať a motivovať ľudí v tom, aby si našli stabilnú prácu, lepšie platenú a v neposlednom rade, pre nich samotných, aj s lepšími vyhliadkami a šancami, aby sa uplatnili na trhu práce aj do budúcnosti,“ uviedol Krajniak.

A tiež poukázal na spôsob, ako starostka Tomášová odignorovala viacero dôležitých stretnutí k tejto téme. Jedno v polovici januára 2023 organizované Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou, druhé 21.februára 2023. A na poslednom stretnutí, ktoré sa konalo 9. marca 2023 bol zamestnanec obce Zámutov informovaný riaditeľom ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny o nových projektoch. Zamestnanec nakoniec prejavil len záujem o Národný projekt Prax pre mladých. Podľa ministerstva doručil žiadosť pre 10 uchádzačov o zamestnanie.