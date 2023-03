Motoristi zažijú ďalší ŠOK: Za prepis auta zaplatíte po novom výrazne menej! Sulík zožal neúnosnú kritiku

BRATISLAVA – Už od apríla 2023 by mal platiť nový zákon, ktorý určuje nové sadzby pri registrácii áut, ešte pred začiatkom jeho účinnosti však stihol zožať nejednu výčitku. Pokiaľ by ste sa chceli stať majiteľom ojazdeného auta so skorším rokom výroby a zároveň si potrpíte na rýchlu jazdu, len obyčajná registrácia by vedela poriadne zavariť vám aj vašej peňaženke. Podľa predsedu strany SaS bude však všetko inak.

Archívne video:

Nové sadzby pri registrácii aut sa od prvého apríla majú stať skutočnosťou, nová legislatíva bude po novom pozerať aj na emisné zaťaženie. Čím vyššie emisie a výkon, alebo starší rok výroby bude váš nový tátoš mať, tým viac by ste si mali pri registrácii kupovaného vozidla priplatiť. Registračné poplatky sa však podľa mnohých kritikov vyšplhali do enormných výšin a pokiaľ by ste si kvôli vášmu platu nevedeli dovoliť nové a ekologickejšie auto, zabudnúť by ste mohli aj na kúpu staršej jazdenky.

Galéria fotiek (5) Maximálna cena registračného poplatku podľa výkonu motora.

Zdroj: Ministerstvo vnútra SR

Cena registračného poplatku by sa už od 1. apríla mala počítať podľa novozavedeného indexu, ktorý zohľadňuje vek, výkon, či emisnú normu auta. V niektorých prípadoch by sa mohlo stať, že staršie a výkonné autá s dnes už nevyhovujúcou emisnou normou by sa pri platbe registračného poplatku mohli vyšplhať skoro až k štyrom tisícom. Maximálna sadzba pri registračnom poplatku bola stanovená až na 3900 eur.

Boj proti vysokým poplatkom sa zdá byť úspešný

S novou realitou na slovenských cestách a úradoch sa nevedela zmieriť ani strana SaS s jej predsedom Richardom Sulíkom, ktorý sa vo svojom statuse víťazoslávne pochválil ďalším úspechom poslanca Mariána Viskupiča (SaS). Podľa novej legislatívnej úpravy by sa tak mala maximálna výška registračného poplatku klesnúť z 3900 eur až na 1000 eur. Poplatok by sa mal podľa predsedu znížiť aj pri nových autách, pričom maximálny poplatok by mal klesnúť taktiež až o 3500 eur a novou maximálnou hodnotou poplatku tak bude len 400 eur.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Podľa poslancov ide o chválenie sa cudzím perím

Sulík sa krátko po zverejnení svojho statusu dostal do sporu s ďalšími poslancami, ktorí celú situáciu nevnímali až tak ružovo. Na to, že predseda SaS nehovorí úplnú pravdu upozornil aj poslanec Peter Pollák (OĽaNO), ktorý ho nepriamo obvinil zo zavádzania voličov. Podľa jeho názoru sa SaS chváli cudzím perím. Sulík to však pohotovo poprel.

Galéria fotiek (5) Reakcie na status Richarda Sulíka (SaS) k registračným poplatkom.

Zdroj: Facebook/ Richard Sulík

Do kritiky sa pustil aj bývalý poslanec NRSR, dnes už člen strany Republika. Ten upozornil na to, že strana SaS v tejto otázke mení názory až príliš často.