Manipulácie s nahrávkami? Hamran hovorí o nezrovnalostiach v prepisoch! Žilinku žiada o preverenie

Upozornil najmä na nezrovnalosti v prepisoch odposluchov na Úrade inšpekčnej služby. Vyzýva generálneho prokurátora Maroša Žilinku, aby situáciu preveril. Uviedol to na stredajšej tlačovej konferencii. "Chcel by som vyzvať generálneho prokurátora, keďže je orgánom činným v trestnom konaní a stojí na vrchole hierarchie, aby sa pozrel na jednotlivých vyšetrovateľov, ich prácu a na svojich podriadených. Ako je možné, že našu spoločnosť traumatizujú nezrovnalosti v prípade vyšetrovateľov NAKA tak dlho," pýta sa.

Hamran sa vyšetrovateľov zastal a pripomenul, že tri nezávislé úrady potvrdili, že sa trestného konania nedopustili. "Všetky súdy sú názoru, že manipulácie nastali na opačnej strane, Krajský súd Bratislava menoval Úrad inšpekčnej služby," doplnil. Skritizoval, že vyšetrovatelia NAKA doteraz nemajú k dispozícii spisy v celku. Nachádza sa v nich podľa neho množstvo dôkazov, ktoré svedčia v ich prospech. "Vyšetrovatelia si pamätajú aj ďalšie nezrovnalosti, ale nemôžu ich použiť, lebo ich nemajú," skonštatoval s tým, že sa tak nemôžu brániť.

Skritizoval aj Fica

Kritizuje aj šéfa opozičného Smeru-SD Roberta Fica za to, že opakovane napáda a útočí na poctivých vyšetrovateľov, prokurátorov a sudcov. Ich mentálne svety sú podľa jeho slov dve rozdielne nespojiteľné galaxie.

"Ak má tento človek v tejto krajine spravovať veci verejné s niektorými svojimi bývalými kolegami, ktorí sú dnes už aj právoplatne odsúdení, tak ja určite nemienim zostať ani na poste prezidenta PZ, ani v uniforme," vyhlásil. Otázku svojej budúcej politickej kariéry Hamran nepotvrdil, ale ani nevylúčil. "Naznačil som, že možno budem politikom a možno kozmonautom, ešte som sa nerozhodol," skonštatoval. Potvrdil, že dostal ponuku z viacerých politických strán.

Štvoricu vyšetrovateľov zadržali vyšetrovatelia Úradu inšpekčnej služby v septembri 2021. Obvinili ich zo zneužitia právomoci verejného činiteľa a zločinu marenia spravodlivosti. Dvoch z nich aj v trestnej veci ovplyvňovania pravdivosti výpovedí svedkov. Krajský súd v Bratislave ich 1. októbra 2021 prepustil z väzby na slobodu a skonštatoval, že ich trestné stíhanie je neopodstatnené.

Generálna prokuratúra reaguje

Generálna prokuratúra označila výroky policajného prezidenta za „nenáležité“. Hamran by podľa nej nemal kritizovať prácu Žilinku a jeho podriadených bez toho, aby poznal aktuálny stav vyšetrovania.



„Policajný prezident nie je orgánom činným v trestnom konaní a nemá žiadne procesné postavenie v danom trestnom konaní. Je preto vhodné, aby svojimi „výzvami“ bez poznania procesného spisu nezasahoval v neskončenej trestnej veci do trestného konania a činnosti orgánov činných v trestnom konaní a neprenášal tak svojimi nenáležitými vyjadreniami dokazovanie v prípravnom konaní, ktoré je neverejné, do mediálneho prostredia,“ uviedla vo vyhlásení hovorkyňa generálnej prokuratúry Zuzana Drobová.



Dodala, že k tejto téme sa vyjadrila už aj Krajská prokuratúra v Bratislave, ktorá odmietla, že by zmanipulované výroky boli kľúčovými pri obvinení vyšetrovateľov NAKA.