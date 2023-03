Meteorológovia varujú pred tvorbou poľadovice na väčšine územia Slovenska

Výstrahy prvého stupňa platia od nedele 22.00 h do pondelka (13. 3.) 9.00 h pre takmer celý Banskobystrický, Trenčiansky, Nitriansky a Žilinský kraj a od polnoci do pondelka 10.00 h aj pre celý Košický a Prešovský kraj a rovnako pre okresy Tvrdošín, Námestovo, Liptovský Mikuláš, Revúca a Brezno. "Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity," upozornil SHMÚ.

Meteorológovia zároveň vydali hydrologickú výstrahu pred povodňou pre okres Michalovce. Tá by mala predbežne platiť do pondelka do 10.00 h. "Vzhľadom na nasýtenosť povodia a vzostup vodných stavov na ukrajinskej časti povodia je predpoklad vzostupu vodnej hladiny na toku Latorica, s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity," vysvetlili. Vývoj hydrologickej situácie bude SHMÚ priebežne aktualizovať.