Materská spoločnosť Billy terčom KRITIKY! Porušuje tento záväzok, prečo TO tají? Ochranári začali konať

Humánny pokrok, ako člen Open Wing Alliance, ktorá je jednou z najväčších ochranárskych združení majúcich 95 členských organizácií na ochranu zvierat v 75 krajinách, v utorok spustila kampaň Bad Eggs, v rámci ktorej požaduje od skupiny REWE Group transparentnosť.

Rewe Group, ktorá patrí medzi najväčšie maloobchodné siete v Európe, sa totiž zaviazala do konca roka 2025 postupne prestať predávať vajcia z krutých klietkových chovov. Okrem toho sa zaviazala transparentne informovať o tom, ako sa jej darí s prechodom na bezklietkové vajcia, pritom to však nerobí. REWE Group pritom so svojimi 15 700 prevádzkami v oblasti pohostinstva, maloobchodu a cestovného ruchu po celej Európe a mimo nej, každoročne využíva približne 2,1 miliardy vajec.

Humánny pokrom sa pýta, prečo Rewe zavádza

"Je potrebné pýtať sa, prečo Rewe zavádza a údaje o prechode na bezklietkové vajcia tají, a to napriek tomu, že sa zaviazala tieto informácie poskytovať. Je namieste klásť si otázku, či aj prechod na bezklietkové vajcia nie je len prázdnym sľubom, ktorý nie je nasledovaný žiadnymi činmi. Rewe Group má vplyv na obrovské množstvo zvierat," vysvetlil Martin Smrek, riaditeľ organizácie Humánny pokrok.

Jej dcérska spoločnosť, ktorou je na Slovensku Billa, pritom podľa Humánneho pokroku svoje záväzky napĺňa. Rovnako ako Rewe, aj ona spolu s tisíckami ďalších spoločností prijala záväzok do konca roka 2025 postupne prestať predávať vajcia z krutých klietkových chovov. Narozdiel od Rewe Group transparentne informuje o svojom pokroku.

Chcú vidieť dôkaz

"Ak si chce Rewe zachovať povesť zodpovednej firmy, musí nasledovať svoju dcérsku spoločnosť a plniť svoje sľuby. V rámci svojho dodávateľského reťazca sľúbila budúcnosť bez utrpenia sliepok v klietkach a my potrebujeme vidieť dôkaz, že na tom pracuje," dodal Smrek s tým, že vo svete sú takéto záväzky už štandardom. Celkovo bolo vo svete prijatých už viac ako 2 500 takýchto záväzkov, z toho úplne naplnených bolo takmer 1 200.

Na Slovensku záväzok po roku 2025 prestať predávať vajcia pochádzajúce z klietkových chovov prijali takmer všetky maloobchodné siete s potravinami. "Dôvodom sú kruté podmienky v klietkových chovoch, ktoré sú pre sliepky tou najhoršou možnosťou. Sliepky sú v nich natlačené v malých špinavých klietkach, v ktorých nemôžu robiť nič, čo je pre ne prirodzené a dôležité," opisuje Humánny pokrok a dodal, že jedna sliepka tam má životný priestor iba veľkosti hárku papiera A4.