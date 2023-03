MIMORIADNE Hegerova prvá tlačovka s novou stranou: Menia si názov aj logo, toto sú osobnosti, ktoré pôjdu s premiérom

Galéria fotiek (11) Heger predstavuje nový politický projekt.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

BRATISLAVA - Celý pondelok sa v kuloároch vo veľkom špekulovalo o tom, že sa poverený premiér Eduard Heger už-už chystá oznámiť svoje prvé kroky smerom od OĽaNO. Celý deň nebolo jasné, kedy sa Heger odhodlá na to, aby oficiálne oznámil svoj koniec v OĽaNO a dokonca sa hovorilo aj o tom, že túto vec súkromne komunikuje straníkom, no premiér si to nechal na úplný záver dňa. Dnes už vieme, že jeho ďalším pôsobiskom bude nový projekt Demokrati, ktorý dnes predstavil.