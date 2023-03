Matovič obvinil Káčera zo zrady premiéra Hegera: Rozbuškou je Hlas, hanba hanbúca, kričí šéf OĽaNO

Galéria fotiek (3) Matovič obvinil Káčera zo zrady premiéra.

BRATISLAVA - Voľby sú tu už o polroka, no už teraz lietajú veľké ohňostroje útokov a statusov. Politici sa nimi už takto pred voľbami vzájomne osočujú z toho, kto s kým pôjde a kto s kým nie. Podľa viacerých analytikov je dokonca už aj na mieste uvažovať, či sa novovznikajúce subjekty budú zaoberať stranou Hlas-SD, ktorá dlhodobo v prieskumoch obsadzuje prvé priečky dôveryhodnosti. Dočasne poverený premiér Eduard Heger (Demokrati) nedávno predstavil svoju stranu, kde túto otázku o Hlase okamžite a sám zodpovedal, no jeho ďalší člen už taký presvedčivý v odmietnutí nebol. To si všimol aj bývalý Hegerov nadriadený Igor Matovič, ktorý mu za to nič nedaroval.