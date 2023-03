Veľká zmena v dôchodkovom pilieri: Zbystrite svoju pozornosť, toto by ste mali vedieť!

Novela zákona má zvýšiť efektívnosť sporenia a viac úspor. Ide o zavedenie takzvanej predvolenej investičnej stratégie. Sporenie v indexovom fonde by tak malo priniesť najmä mladým sporiteľom viac úspor, ako garantované dlhopisové fondy.

Podľa ADSS (Asociácie dôchodkových a správcovských spoločností) „investičná stratégia reflektuje princíp, že do veku 50 rokov by mali byť všetky úspory v indexovom fonde, teda v akciových investíciách. Po dosiahnutí 50 rokov sporiteľa sa pomerné zastúpenie indexového fondu v jeho majetku znižuje o štyri percentá ročne.“

Od prvého mája budú tak pasívni sporitelia, ktorí od roku 2013 neurobili žiadne zmeny, presunutí do indexového fondu. Presun bude vykonaný postupne až do konca roka 2025. Informácie o stratégii a jej vplyv na majetok dostane každý sporiteľ od správcovských spoločností do konca februára. V prípade nesúhlasu so zaradením musí sporiteľ toto rozhodnutie vyjadriť písomne a to do 31.mája.

Vláda zároveň schválila zrušenie poplatku za vedenie účtu aj výkonnostné poplatky vo všetkých fondoch. Zároveň pri prestupe do inej DSS nie je už sporiteľ nútený priniesť akceptačný list od Sociálnej poisťovne. Zamestnanci, ktorí vstúpia na trh práce po 1. máji 2023 budú do druhého piliera zaradení automaticky. Počas nasledujúcich dvoch rokov však budú môcť zo systému vystúpiť. Ak si sporiteľ nevyberie konkrétnu DSS, priradí mu ju Sociálna poisťovňa automaticky. Novela zároveň posunula aj vstup do druhého piliera na 40 rokov z aktuálnych 35.