Možnosť poberať predčasný dôchodok a materské by mohlo mať viac ľudí

BRATISLAVA - Do doby poistenia na účely získania nároku na materské by sa mohli podľa novely zákona o sociálnom poistení započítavať skončené aj trvajúce povinné nemocenské poistenia. Druhou zmenou by bolo zavedenie aplikačného pravidla, že osoby v postavení takzvaných slobodných povolaní, ako napríklad znalci, advokáti či audítori, by sa nepovažovali za samostatne zárobkovo činné osoby, aby mohli poberať predčasný dôchodok. Návrh predkladá na rokovanie Národnej rady (NR) SR skupina poslancov klubu SaS.