Obrovský podvod na online zoznamke: Dôchodca takmer prišiel o tisíce eur! TOTO ho zachránilo

QUEENSLAND - Starší Austrálčan sa stal takmer obeťou podvodu na jednej z mnohých online zoznamiek, ktoré v dnešných dňoch kolujú po internete. Vo svojom okolí si nevedel nájsť partnerku, preto vyskúšal ponúkanú službu online. To však ešte netušil, do čoho sa napokon zapletie.

Online zoznamky sú plné falošných profilov a údajných krásnych žien, ktoré si hľadajú svoje vysnívané druhé polovičky. V niektorých prípadoch je to síce pravda, ale ide o drvivú menšinu. Podvody na internetových zoznamovacích službách sú hlásené už takmer každý deň, ak nie častejšie. Ako informuje News.com.au, ich obeťou sa takmer stal aj Dolton z Queenslandu, ktorý si chcel na jednej z nich nájsť svoju budúcu manželku.

Na zoznamke si začal Dolton písať s istou Švédkou Fredou (35), ktorá pracovala vo Veľkej Británii. Po nejakom čase to ani jedného neomrzelo. Napokon bolo na spadnutie ich prvé rande. Pár dní pred tým, ako chcela Freda údajne vycestovať do Austrálie, však prišla Doltonovi strašná správa. Jeho "budúca priateľka" sa zaplietla do dopravnej nehody a na pokrytie všetkých lekárskych vyšetrení potrebovala súrne 13-tisíc eur. Dolton samozrejme všetkému uveril.

Ďalšia postava

Do tejto hry sa totiž zaplietol aj údajný doktor, ktorý si hovoril "Dr. David" a napísal Doltonovi list, kde uverejnil všetky údaje potrebné na transakciu peňazí. V jednom z viacerých mailov dokonca poslal zle upravené obrázky Fredy, ktorá mala obviazané celé čelo. K tomu ešte doplnil, že je bezmocná a plače. Aby bola situácia presvedčivejšia, k fotkám priložil aj kópiu Fredinho pasu na overenie totožnosti.

Galéria fotiek (4) Doltonovi prišiel list od údajného Dr. Davida.

Zdroj: news.com

Tím Fraud and Scam Operations v Bank of Queensland však dokázal rýchlo identifikovať, že ide o podvod a zasiahol práve včas, aby Doltona varoval. Ten bol už totiž rozhodnutý poslať Frede peniaze. Operačný tím ho oboznámil so skutočnosťou, že Freda nie je tou osobou, za ktorú sa na internete vydáva a jej dopravná nehoda mala byť len trik ako vytiahnuť z Doltona peniaze.

Príliš naivní

Nedávne prieskumy odhalili, že čoraz viac Austrálčanov sa stáva obeťami rôznych podvodov. Boli medzi nimi nielen online zoznamky, ale aj obyčajné textové správy alebo maily, ktorými sa nechali ľudia vlákať do pasce. Zástupca klientov Bank of Queensland Ben Griffin uviedol, že podvody sa zvyčajne rozšíria okolo Valentína, keď sa bezcitní ľudia pokúšajú získať peniaze od osamelých starších občanov.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Getty Images

"Bohužiaľ, pán Dolton nie je jediný, kto zažíva milostné podvody. Stretli sme sa už s mnohými podobnými prípadmi a to nielen na všetkých možných online zoznamkách, ale dokonca aj na herných portáloch. Aj v tomto prípade podvodníci použili falošné fotky. Nikdy netreba podceniť situáciu, pretože zlodeji a kriminálnici sa vždy snažia vystupovať ako bežné osoby," povedal Griffin s tým, že znamením podvodu je príliš skoré vyznanie lásky, náklonnosť a plánované stretnutie, ktoré sa neustále odkladá, alebo náhle zruší. "Je to až príliš krásne na to, aby to bola pravda," dodal.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Getty Images

Pre obete podvodov je to podľa Griffina zdrvujúce. Ako sám povedal, niektoré podvodné vzťahy na zoznamkách trvali aj celé roky. Bank of Queensland uviedla, že v roku 2022 zaznamenala viac ako 10 miliónov eur, o ktoré prišli jej klienti podvodným spôsobom. Scamwatch tiež oznámila, že Austrálčania prišli v minulom roku pre romantické podvody o viac ako 26 miliónov eur, pričom celkové straty klientov Bank of Queensland dosiahli na podvodoch takmer 282 miliónov eur.